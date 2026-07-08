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Written By चेतन गौड़
Last Modified: वाराणसी (उप्र) , Wednesday, 8 July 2026 (17:55 IST)

CM योगी ने स्वच्छ व हरित विद्यालयों के शिक्षकों का किया सम्मान, बच्चों द्वारा बनाए मॉडलों का किया अवलोकन

Chief Minister Yogi honored principals and headmasters of clean and green schools
Written By: चेतन गौड़
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (17:55 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (19:10 IST)
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- मुख्यमंत्री ने बच्चों का बढ़ाया उत्साह, नाम और कक्षा के बारे में ली जानकारी, फिर चॉकलेट भी दी
- मुख्यमंत्री योगी ने दिव्यांग बच्चों की भी हौसलाअफजाई की
- मुख्यमंत्री ने 15 लाभार्थियों को दिया कैशलेस चिकित्सा कार्ड
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 12 प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों का सम्मान किया। स्वच्छ व हरित योजना के तहत स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, शौचालय, हाथ धुलाई, रखरखाव बेहतर विद्यालयीय वातावरण विकसित करने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किए गए हैं। 
 

मुख्यमंत्री ने बच्चों से किया संवाद, बढ़ाया उत्साह 

मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों से संवाद किया। उनका नाम जाना और प्रदर्शनी में उनके द्वारा लगाए गए विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया। मॉडल से जुड़ी जानकारी ली और बच्चों की जिज्ञासाओं के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों की भी हौसलाअफजाई की। मुख्यमंत्री ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें चॉकलेट भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मंच से भी बच्चों की प्रशंसा की।
 

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में बच्चों के मॉडल की मंच से की सराहना 

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदर्शनी में बच्चों के उत्साह की सराहना की। कहा कि निपुण भारत अभियान के तहत कक्षा-3 के बच्चे वाक्य बनाने और पढ़ने में निपुण दिख रहे थे। उनकी भाषा, अंकगणित के ज्ञान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहाकि पीएम मोदी का विजन है कि निपुण भारत अभियान में हर बच्चे को उसके क्षेत्र में योग्य व पारंगत बना सकें क्योंकि सशक्त भवन सुदृढ़ नींव पर ही तैयार हो सकता है।

एसबीआई व शिक्षा विभाग ने आदान-प्रदान किया एमओयू 

मुख्यमंत्री के समक्ष सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा व भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल के सीजेएम दीपेश राज ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। 
 

मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक 

1- संभल-  प्राथमिक विद्यालय इटैला माफी-    कपिल कुमार मलिक 
2- पीलीभीत-  प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी-   मनीष कुमार 
3- चित्रकूट-   पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़छापा-    हरिशंकर त्रिपाठी 
4- बरेली-     प्राथमिक विद्यालय सहजनी-  राजीव सिंह 
5- बदायूं-    कंपोजिट विद्यालय आमगांव-   संगीता शर्मा 
6- रायबरेली-   प्राथमिक विद्यालय दौतरा-   आशीष प्रताप सिंह 
7- सहारनपुर-   उच्च प्राथमिक विद्यालय लबडौला कुतुबपुर-   संजीव कुमार 
8- श्रावस्ती-   कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हरिहरपुर रानी   कैसर जहां 
9- जालौन-    कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कोंच-      वंदना वर्मा 
10- प्रयागराज-  एयरफोर्स स्कूल मनौरी-  जावेद खान 
11- वाराणसी-   जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर-      नागेश कुमार मिश्र 
12- मेरठ-      दयावती मोदी एकेडमी-     डॉ. ऋतु दीवान

मुख्यमंत्री ने 15 लाभार्थियों को दिया कैशलेस चिकित्सा कार्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के 15 लाभार्थियों को चिकित्सा कार्ड प्रदान किया। इनमें एक ही परिवार के चार लोग हैं।
 

बेसिक शिक्षा विभाग

1- सारिका साकोरिकर सहायक अध्यापक (प्राथमिक विद्यालय डुमरी, काशी विद्यापीठ)
2- अरविंद सिंह (कंपोजिट विद्यालय अइली, चिरईगांव वाराणसी)
3- शिक्षामित्र कुसुम देवी (प्राथमिक विद्यालय परिजनपुर, आराजी लाइन वाराणसी)
4- अनुराधा कुशवाहा (पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुर्दहा, हरहुआ)
5- सोनी रसोइया (प्राथमिक विद्यालय दशनीपुर, हरहुआ) 
6- कल्पना (पूर्णकालिक शिक्षिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शिवपुरी, नगर क्षेत्र, वाराणसी) 

माध्यमिक शिक्षा

7- शालिनी कुमारी, सहायक अध्यापक (निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज, महमूरगंज)
8- दीपक पटेल, सहायक अध्यापक (श्री अंबिका प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज, भैरवनाथ)
9- नीरज कुमार, प्रवक्ता (प्रवक्ता, सुभद्रा कुमारी इंटर कॉलेज, बसनी)
10- सरफुद्दीन, सहायक अध्यापक (ए.ओ. मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्लापुरा) 
11- आशुतोष मिश्र   (श्री अन्नपूर्णा ब्रह्मचर्य ऋषिकुल आश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवपुर) 
 

शिक्षक के परिवार के चार सदस्यों को दिया चिकित्सा कार्ड

पारिवारिक लाभ का प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए सहायक अध्यापक नरेंद्र कुमार मौर्य (प्राथमिक विद्यालय जाल्हूपुर प्रथम, चिरईगांव) के परिवार का भी चयन किया गया। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मौर्या, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी मौर्या, पिता सुरेश कुमार मौर्य, माता राजेश्वरी मौर्या को भी कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किया।
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चेतन गौड़
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