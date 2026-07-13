CM योगी बोले- यूपी की जनशक्ति का जीवंत संकल्प बन गया 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:' का सनातन मंत्र प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधारोपण किए जाने पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वृक्षारोपण महायज्ञ-2026’ की सफलता पर नागरिकों, वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों, शासन, प्रशासन समेत सभी को शुभकामनाएं दीं। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के प्रति भी आभार जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:' का सनातन मंत्र आज उत्तर प्रदेश की जनशक्ति का जीवंत संकल्प बन गया है।

‘नए भारत’ के ‘नए उत्तर प्रदेश’ ने जोड़ दिया नया स्वर्णिम अध्याय

मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' ने एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, धरती माता के प्रति श्रद्धा और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का विराट लोक यज्ञ है।

मुख्यमंत्री ने सभी का किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वृक्षारोपण महायज्ञ-2026’ को जनांदोलन का स्वरूप प्रदान करने वाले सभी सम्मानित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, किसानों, मातृशक्ति, युवाओं, सामाजिक/धार्मिक संगठनों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सभी समर्पित कार्मिकों का हृदय से अभिनंदन भी किया।