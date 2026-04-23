गुरुवार, 23 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Chief Minister Yogi Adityanath targets Congress and Samajwadi Party
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) , गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (12:01 IST)

महिला विरोधी हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कारनामे : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath targets Congress and Samajwadi Party
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित न होने देने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) सहित सभी विपक्षी दलों पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। गोरखपुर में विपक्षी दलों पर गरजते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का इतिहास और उनके कारनामे महिला विरोधी हैं। 
 
सीएम योगी बुधवार शाम योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं का अधिकार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में जब नया संसद भवन बना तो पीएम ने नए संसद भवन में सबसे पहला अधिनियम नारी शक्ति वंदन का ही पारित कराया। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के जरिये 2029 के लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाले महिला विरोधी विपक्ष को यह मंजूर नहीं है।

उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा के कारनामे शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ो के अधिकार में हमेशा बाधा डालने का काम किया। जबकि सपा तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। सपा के बारे में यह कहा भी जाता है, ‘देख सपाई, बिटिया घबराई।’ 

पुलिस में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती को अनिवार्य किया

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले सपा सरकार में मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों ने बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। जबकि आज बेटियां बिना रोकटोक के स्कूल जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10 हजार महिलाओं की भर्ती हुई थी, जबकि 2017 के बाद यह संख्या 44 से 45 हजार है। प्रदेश में पुलिस भर्ती होने पर 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती को अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई हैं और इनमें पौने दो लाख महिलाएं भर्ती हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई रिवाइवल से 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, प्रदेश में 21 हजार से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं और इनमें आधी भागीदारी महिलाओं की है। 

आत्मनिर्भर व विकसित भारत को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक

सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिल गया है और उसके परिणाम भी सुखद हैं। राज्य में 54 प्रतिशत ब्लॉक प्रमुख महिलाएं ही हैं। इसी तरह ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को देखें तो महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

सीएम ने कहा कि अब संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अभियान पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए शुरू किया तो सपा, कांग्रेस जैसे महिला विरोधी दल बहानेबाजी करने और लटकाने-भटकाने पर उतर आए। 
 

बहुत दिनों तक कोई अधिकार से वंचित नहीं कर पाएगा

भीषण गर्मी में और उस पर भी कम समय की सूचना पर सम्मेलन में महिलाओं की बड़ी संख्या को देखकर प्रसन्न मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में नारी शक्ति की हिस्सेदारी यह साफ संदेश है कि महिलाओं को उनके अधिकार से बहुत अधिक दिनों तक कोई वंचित नहीं रख सकता। यह नारी शक्ति के द्वारा भीख नहीं मांगी जा रही है, उसका यह स्वतः अधिकार है। जिसको आजादी के बाद से ही लटकाने का प्रयास हो रहा था।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी के प्रति कृत ज्ञापित करते हुए अभियान प्रारंभ किया है। पीएम मोदी का मानना है कि जहां नारी सशक्त होती है तो वह परिवार अपने आप में समर्थ होता है। जब परिवार समर्थ होता है तो समाज की नींव सुदृढ़ होती है। और, जब समाज की नींव सुदृढ़ होती है तो राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध होता है।
 

भारत की परंपरा में प्रतिष्ठित है मातृशक्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत के इतिहास और इसकी परंपरा में मातृशक्ति सदैव प्रतिष्ठित रही है। माताओं के नाम से जोड़कर भगवान राम को कौशल्यानंदन, प्रभु कृष्ण को यशोदानंदन, भीष्म पितामह को गांगेय, अर्जुन को कौंतेय कहा जाना इसी का प्रमाण है। श्रीराम में श्री शब्द माता सीता के लिए है। सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा भी पहले माता सीता का नाम जोड़कर लगाया जाता है।

श्रीकृष्ण की धरा मथुरा-वृंदावन में हर संबोधन राधे राधे के नाम से शुरू होता है। काशी में नमः पार्वती पतये का उद्घोष होता है। देवतुल्य नदी गंगा जी को भी मां गंगे कहा जाता है। पशुयोनि में होने के बावजूद गाय को गोमैया कहा जाता है। यह सभी मातृशक्ति के संबोधन से ही जुड़े हुए हैं। 

दुनिया दूध गाय का ही पीती है

सीएम योगी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो, वह गाय को माता भले न माने, लेकिन दूध वह गाय का ही पीता है।
 

हर स्तर पर आगे बढ़ा रहे नारी गरिमा की महत्ता का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी गरिमा और उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए आगे बढ़ाने का काम देश मे 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। पहले बेटी संपत्ति में अपना अधिकार न मांग सके, इसके लिए भ्रूण हत्या की शिकायतें आ रही थीं। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, इंद्रधनुष योजना जैसे कार्यक्रमों से महिला और पुरुष अनुपात की भिन्नता तथा भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप को रोकने के प्रयास किए। सीएम ने बताया कि प्रदेश में भी महिलाओं के सम्मान में बिटिया के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई।
26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना का लाभ ले रही हैं। बाल विवाह और दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए सामूहिक विवाह योजना चलाई गई। सामूहिक विवाह योजना में सीएम से लेकर डीएम तक शामिल होते हैं और गरीब बेटी का विवाह भव्य समारोह में होता है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना, घरौनी, शौचालय, उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान योजना आदि सभी में सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं को ही मिली है। 
 

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का संकल्प कर लिया है आधी आबादी ने

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल में अपनी एक चुनावी रैली का संस्मरण साझा करते हुए कहा कि वहां की आधी आबादी ने सत्ता परिवर्तन का संकल्प कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता के पास हावड़ा के पास टीएमसी का प्रत्याशी, भाजपा उम्मीदवार को मंच नहीं लगाने दे रहा था। वहां मेरा हेलीकॉप्टर उतरने से 15 मिनट पहले हजारों की संख्या में नारी शक्ति वआ गई और उन्होंने 45 डिग्री तापमान में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उन बहन, बेटियों ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि वे बीजेपी को जिताकर भेजेंगी।
 

आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह संकल्प दोहराया कि डबल इंजन की सरकार आधी आबादी के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना से वह महिलाओं को नेतृत्व में भी भागीदारी देने के लिए अभियान आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर में पहले नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की पहल भी इसी अभियान का हिस्सा है।  

महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सीएम योगी की सर्वोच्च प्राथमिकता : साधना सिंह

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा कि जहां बेटियां सुरक्षित हों, वहीं वास्तविक विकास हो पाता है। प्रदेश में यही वातावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बना है। सीएम योगी ने विकास के साथ महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत का भविष्य है लेकिन विपक्ष के लोग इस कानून के आड़े आकर मां, बहन, बेटियों के भविष्य की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 
 

महिला सुरक्षा व सम्मान को सरकार ने कार्यक्रमों में किया शामिल : डॉ. मंगलेश

सम्मेलन को संबोधित करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में नारी को विशेष स्थान दिया गया है। कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। इसी भावना से पीएम मोदी और सीएम योगी ने नारी सुरक्षा और सम्मान को सरकार के कार्यक्रमों में विशेष रूप से समाहित किया। 
 

विपक्ष नहीं चाहता महिलाओं का सशक्तिकरण : चारू चौधरी

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में स्वागत संबोधन करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। पर, विपक्षी दल नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हों। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति एकजुट होकर विपक्षी दलों को धूल चटाने का काम करेगी। सम्मेलन को वरिष्ठ चिकित्सक (डॉ.) स्मिता मोदी ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, डॉ. सत्या पांडेय, गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रो. विनीता पाठक, प्रो. उमा श्रीवास्तव, डॉ. रंजना, वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता शर्मा, समाजसेवी सुधा मोदी, महिला उद्यमी संगीता पांडेय, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, जिला अध्यक्ष चंचला शुक्ला, रंजुला रावत, अनुपमा पांडेय, गीतांजलि श्रीवास्तव सहित महिला नगर पंचायत अध्यक्ष, महिला ब्लॉक प्रमुख, महिला पार्षद मंचासीन रहीं।

इस अवसर पर व्यवस्थागत सहयोग में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, विधायक राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि की सक्रिय सहभागिता रही। 
 

महिला कल्याण और विकास पर आधारित प्रदर्शनी का सीएम ने किया अवलोकन

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सामने महिला कल्याण और विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में गोरखपुर के विकास के साथ ही राज्य में मिशन शक्ति, लखपति दीदी, निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह सहित अनेक योजनाओं की उपलब्धियों को दर्शाया गया था। 
 

आत्मनिर्भरता की राह पकड़ने वाली महिलाओं का सीएम योगी ने बढ़ाया उत्साह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की योजनाओं के संबल से आत्मनिर्भरता की राह पकड़ने वाली महिलाओं का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर स्वावलंबी बनीं महिलाओं की तरफ से लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। इन स्टालों पर प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों का अवलोकन कर जानकारी ली और महिलाओं को खूब तरक्की करने के लिए प्रेरित किया। 
 

नौनिहालों का अन्नप्राशन कराया मुख्यमंत्री ने

सीएम योगी ने महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के स्टाल का भी अवलोकन किया। बाल विकास के स्टाल पर उन्होंने नौनिहालों का अन्नप्राशन भी कराया। उन्होंने बच्चों को खीर खिलाने के बाद उन्हें आशीर्वाद और उपहार दिया। साथ ही उन्होंने माताओं से कहा, ‘बच्चों को आराम से खीर खिलाइए और जो बच जाए उसे स्वयं खा लीजिएगा।’
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान ने होर्मुज में भारत जा रहे 2 जहाजों को क्यों रोका, IRGC का आया बयान, क्या फिर बढ़ने वाला है तनाव

ईरान ने होर्मुज में भारत जा रहे 2 जहाजों को क्यों रोका, IRGC का आया बयान, क्या फिर बढ़ने वाला है तनावईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने बुधवार को बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों को जब्त करने का दावा किया है। शिपिंग डेटा के अनुसार, इनमें से एक लाइबेरिया ध्वज वाला कंटेनर जहाज EPAMINONDAS भारत के गुजरात की ओर जा रहा था जबकि दूसरा पनामा ध्वज वाला जहाज MSC-FRANCESCA श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था।

बंदरिया ने मासूम को बनाया ‘कैदी’, 2 घंटे तक कब्जा, फिर हुआ चौंकाने वाला रेस्क्यू

बंदरिया ने मासूम को बनाया ‘कैदी’, 2 घंटे तक कब्जा, फिर हुआ चौंकाने वाला रेस्क्यूमुजफ्फरनगर से एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदर द्वारा तीन महीने की मासूम बच्ची को लगभग दो घंटें तक अपने कब्जे में रखा। यह नज़ारा इतना असामान्य था कि मौके पर मौजूद लोग डर और हैरानी के बीच बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करते रहे।

बंगाल में CM योगी का तीखा हमला, बोले- 4 मई के बाद TMC गुंडों की उल्टी गिनती शुरू

बंगाल में CM योगी का तीखा हमला, बोले- 4 मई के बाद TMC गुंडों की उल्टी गिनती शुरूपश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उदयनारायणपुर में टीएमसी के गुंडों की अराजकता व धमकी के बावजूद हजारों की भीड़ चिलचिलाती धूप में सिर पर गमछा और छाता लिए सीएम योगी को देखने-सुनने के लिए उमड़ पड़ी।

बेडरूम वाले बयान पर नहीं थमा बवाल, फिर बोले पप्पू यादव- 70 से 80 प्रतिशत राजनेता देखते हैं पोर्न

बेडरूम वाले बयान पर नहीं थमा बवाल, फिर बोले पप्पू यादव- 70 से 80 प्रतिशत राजनेता देखते हैं पोर्नपप्पू यादव के ‘बेडरूम’ बयान पर मचे विवाद के एक दिन बाद बुधवार को उन्होंने सफाई देते हुए एक और विवादित टिप्पणी कर दी। इससे सियासी हलचल और तेज हो गई। अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 70 से 80 प्रतिशत राजनेता पोर्न देखते हैं।

Operation Sindoor : Pakistan ने दिल्ली पर दागी थी शाहीन मिसाइल, भारत की Barak 8 मिसाइल सिस्टम ने किया था ढेर, बड़ा खुलासा

Operation Sindoor : Pakistan ने दिल्ली पर दागी थी शाहीन मिसाइल, भारत की Barak 8 मिसाइल सिस्टम ने किया था ढेर, बड़ा खुलासापहलगाम आतंकी हमला के एक साल बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के दौरान देश की राजधानी पर होने वाले एक बड़े मिसाइल हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था।

और भी वीडियो देखें

Election 2026 : पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, 90 प्रतिशत मतदान, तमिलनाडु में 82 प्रतिशत

Election 2026 : पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, 90 प्रतिशत मतदान, तमिलनाडु में 82 प्रतिशतपश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को भारी मतदान देखने को मिला। वोटिंग में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। Election Commission के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में राज्य की कुल 294 सीटों में से 152 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं।

उत्तर भारत में ‘Heat Dome’ का कहर: 45°C पार जाएगा पारा, जानें आपके शहर के लिए IMD का रेड अलर्ट!

उत्तर भारत में ‘Heat Dome’ का कहर: 45°C पार जाएगा पारा, जानें आपके शहर के लिए IMD का रेड अलर्ट!उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक, सूरज अब रौद्र रूप धारण कर चुका है। सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में कैद हैं और पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के विशाल इलाके एक खतरनाक 'Heat Dome' की गिरफ्त में हैं। आज देश के 16 बड़े शहरों में तापमान 43°C के ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि अगले 3-4 दिनों तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है।

तेज रफ़्तार दौड़ती और बेक़ाबू AI पर लगाम कसने की सख्‍त जरूरत

तेज रफ़्तार दौड़ती और बेक़ाबू AI पर लगाम कसने की सख्‍त जरूरतआजकल दुनियाभर में हर तरफ़ और हर स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की चर्चा है। ऐसे में कल्पना करें कि AI अगर एक ऐसी कार हो जिसमें ‘स्टीयरिंग व्हील’ नहीं है और वो बहुत तेज़ गति से आगे जा रही है तो किस तरह के नतीजे होने की सम्भावना है। निसन्देह उसके सुरक्षित संचालन के लिए उसमें स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक लगाए जाने की सख़्त ज़रूरत होगी।

ईरान युद्ध का असर, महंगे होंगे कंडोम, दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी ने 20-30% दाम बढ़ाने का किया ऐलान

ईरान युद्ध का असर, महंगे होंगे कंडोम, दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी ने 20-30% दाम बढ़ाने का किया ऐलानईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में आए व्यवधान का असर अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्पादों पर भी पड़ने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी, मलेशियाई दिग्गज कारेक्स ने घोषणा की है कि वह अपने उत्पादों की कीमतों में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है।

यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित, छात्राओं का दबदबा कायम

यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित, छात्राओं का दबदबा कायमUP Board Examination Results : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। करीब 50 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार इसके साथ ही खत्म हो गया। हाईस्कूल में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.76 रहा, जबकि लड़कों का 87.30 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं इंटरमीडिएट में छात्राओं का पास प्रतिशत 86.32 और छात्रों का 75.04 प्रतिशत रहा।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com