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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: महोबा (उप्र) , रविवार, 21 जून 2026 (15:15 IST)

दूषित मन और मलिन आत्मा वालों ने बुंदेलखंड को किया था बदनाम : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath's visit to Mahoba on International Yoga Day
- मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी ने महोबा में 697 करोड़ से अधिक की लागत से 88 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्‍यास 
- मुख्यमंत्री ने आमजन को योग से जुड़ने की अपील की और विपक्षियों पर योग दिवस के बहाने प्रहार किया 
- मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में होगा विकसित होगा गोरखगिरि, लगेगा रोपवे
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर महोबा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने योगाभ्यास पर जोर देते हुए विपक्षियों पर करारा प्रहार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा में समन्वय की प्रेरणा देता है। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि से स्वस्थ आत्मा होती है और स्वस्थ आत्मा ही लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। जो लोग अवैध कब्जा करते हैं, नकारात्मक बुद्धि के साथ नकारात्मकता पैदा करते हैं। उनकी आत्मा मलिन और मन दूषित है।

बीमार मानसिकता के साथ काम करने वाले ऐसे लोगों ने प्रदेश को डुबोया और बुंदेलखंड को बदनाम किया था। मुख्यमंत्री ने मोदी ग्राम में 697 करोड़ से अधिक की लागत से 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। यहां महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। 
 

पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्यता से मनाया गया 12वां योग दिवस 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज सुबह आप सभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से जुड़े। भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भव्यता से मनाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के मैदान में मुझे भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश के 57 हजार ग्राम पंचायतों, 825 विकास खंडों, 350 तहसीलों, 75 जनपदों, 762 नगर निकायों समेत अमृत सरोवर, ग्राम सचिवालय, विकास खंड, नगर निकाय, जिला मुख्यालय पर यह आयोजन हुए।
 

पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ गोरखगिरि

मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली महोबा की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता, वीरता पर प्रकाश डाला। कहा कि 12-13 वर्ष बाद गोरखगिरि पर्वत पर ऊपर जा पाया। वहां भोलेनाथ से प्रार्थना की, फिर बाबा गोरखनाथ की साधना स्थली (गुफा व मंदिर) में दर्शन किया। गोरखगिरि पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री ने इस पहल, सहयोग व योगदान के लिए विधायक राकेश गोस्वामी, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र चंदेल समेत स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बधाई दी। 
 

गोरखगिरि में लगेगा रोपवे, एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में होगा विकसित 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखगिरि में रोपवे लगाएंगे और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने महोबा महोत्सव से पहले इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक सप्ताह तक स्थानीय, जनपद, बुंदेलखंड, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करने और यहां रेस्तरां, होटल आदि खोलने की संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि आल्हा-उदल के शौर्य/पराक्रम के प्रतीक अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से वीर भाव के साथ प्रेरित कर सकें। 

ऊर्जा की भूमि है महोबा, कहीं और नहीं मिलता दशावरी पान जैसा स्वाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि महोबा ऊर्जा की भूमि है। महोबा कभी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध था। यहां से निकलने वाले ग्रेनाइट पत्थर से केवल टाइल्स या मकान ही नहीं बनते बल्कि यह देश के नवनिर्माण में यह भूमि योगदान देती है। यह भूमि सिर्फ वीर-वीरांगनाओं को ही नहीं गढ़ती, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका का भी निर्माण करती है।

चंदेल राजाओं ने जल संरक्षण के लिए तालाब खोदकर इस भूमि पर लोक कल्याण कार्यक्रम को बढ़ाया। हमारी सरकार ने यहां के दशावरी पान को जियो टैग के साथ वैश्विक मान्यता दिलाई है। माटी का प्रभाव है कि यहां पैदा होने वाले इस पान का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। 
 

हमारी सरकार ने अर्जुन सहायक परियोजना को पूरा कर किसानों को किया खुशहाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों पहले बनी अर्जुन सहायक परियोजना पूरी नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने इसे मिशन मोड पर लेकर इसे पूरा कराया और 2021 में परियोजना के लोकार्पण में पीएम मोदी को बुलाया। इससे महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा मिली। किसानों को सम्मान मिला और उनके जमीन की कीमत बढ़ी, जिससे अन्नदाता खुशहाल हैं। 
 

मुख्यमंत्री बनने पर आया तो यहां की स्थिति देखकर भौचक रह गया

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब बुंदेलखंड आया तो यहां की कनेक्टिविटी, खनन, वन, हावी भूमाफिया को देखकर भौचक हो गया। यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा ढोकर जीवन काट देतीं थीं, लेकिन हमने बहनों, बेटियों व माताओं के लिए हर घर जल की योजना को लागू की।

मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर दिया। कहा कि जल संरक्षण के लिए चंदेल राजाओं ने तालाब बनाए थे। आप भी प्रयास करें कि जल की एक भी बूंद का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने तालाबों को जल संरक्षण की दृष्टि से तैयार करने पर जोर दिया। 
 

हिंदुस्तान से क्या ही लड़ पाएगा पाकिस्तान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाकर बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे से जोड़ा। यहां का जवान सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की रक्षा करता है तो बुंदेलखंड में बनने वाली तोप-बंदूक से दुश्मन थरथरा उठता है।

उप्र के डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग कॉरिडोर में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में जिस दिन दागी गई थी तो पाकिस्तान माफी मांगते हुए जान की भीख मांग रहा था। मिसाइल ने साबित कर दिया कि यह पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्या ही लड़ पाएगा। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में मिसाइल का हब बुंदेलखंड, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी बने।  
 

यहां की धरती व युवाओं में गजब की ऊर्जा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की धरती व युवाओं में गजब की ऊर्जा है। निवेश के लिए औद्योगिक कलस्टर विकसित करने की कार्रवाई को बढ़ाया गया है। कबरई बांध के लिए जिन किसानों ने जमीन दी थी, उन्हें वर्षों से भूमि का पैसा नहीं मिला था। सरकार ने उसे निस्तारित कर भुगतान किया। किसान का शोषण करने वालों पर सरकार कार्रवाई करती है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की उल्टी गिनती भी तय है। बुंदेलखंड का विकास कोई रोक नहीं सकता। 
 

केन-बेतवा नहर परियोजना पूरी होते ही बुंदेलखंड में होगा जल की समस्या का समाधान 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी नए भारत के नए प्रदेश के रूप में पहचान बना रहा है। एक समय यहां माफिया हावी और बेटी, व्यापारी असुरक्षित थे। अराजकता पहचान बन चुकी थी। गरीबों को अधिकार नहीं मिल पाता था। तब महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी पहचान के मोहताज थे लेकिन अब बीडा के रूप में बुंदेलखंड में सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बनने जा रहा है। केन-बेतवा नहर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, काम पूरा होने पर बुंदेलखंड में जल की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा। 
 

डीएम कार्ड छपवाते हैं और मंत्री भी गरीब की बेटी की शादी में होते हैं शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि रतौली बांध, बावनी बांध, कचनौदा बांध, चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई आदि परियोजनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। 9 वर्ष में सरकार गरीबों को राशन, आवास, शौचालय, पेंशन, बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25 हजार का पैकेज, सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये उपलब्ध कराती है। गरीब की बेटी की शादी का कार्ड जिलाधिकारी छपवाते हैं और मंत्री इसमें शामिल होते हैं। सरकार उपचार, बिजली, रसोई गैस आदि सभी समस्याओं का समाधान करा रही है। 
 

स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाया जाए

मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के पोटेंशियल को बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में सुशासन की स्थापना होती है। महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट में भी संभावनाओं को विकसित करेंगे। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए लोग आएं, सरकार सहयोग करेगी। जल संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं, कनेक्टिविटी आदि को बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। 
 

महोबा फिर से विकास की बुलंदियों को छूता दिखाई देगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महोबा फिर से विकास की बुलंदियों को छूता दिखाई दे। यह महोत्सव की धरा के रूप में पहचान बनाए, लोकगाथाओं को वैश्विक मान्यता मिले। लोकपरंपराओं को पुराने वाद्यों के साथ जोड़कर इसे बढ़ाया जाए। दशावरी पान यहां की पहचान बने। यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य बढ़ाने के साथ ही संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार आपके साथ है। 
 
इस अवसर पर श्रम राज्यमंत्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी’, विधायक राकेश कुमार गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, जिला पंचायत अध्य़क्ष जयप्रकाश अनुरागी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संतोष चौरसिया, नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अरजरिया, पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
Edited By : Chetan Gour
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