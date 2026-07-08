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CM योगी ने चित्रकूट में योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक, मेधावी छात्रों का भी किया सम्मान
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व अन्य सहायता प्रदान की। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मेधावी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समेत अन्य योजनाओं से जुड़े लाभार्थी शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने योगी ने पोषण अभियान एवं सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने श्रीमती ममता सोनी और श्रीमती आकृति शर्मा को विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन प्रदान किए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
विजय कुमार– 5 लाख रुपए का चेक (मोबाइल रिपेयरिंग)
कुमारी सत्यम मिश्रा – 5 लाख का चेक (पेपर-प्लेट मेकिंग)
पोषण अभियान एवं सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत
श्रीमती ममता सोनी – स्मार्ट फोन (विभागीय योजनाओं के निष्पादन के लिए)
श्रीमती आकृति शर्मा – स्मार्ट फोन (विभागीय योजनाओं के निष्पादन के लिए)
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण
श्रीमती संगीता – स्वीकृत आवास की चाबी
श्रीमती शिव कुमारी – स्वीकृत आवास की चाबी
मेधावी सम्मान योजना
बप्पा रावल सिंह – 1 लाख रुपए का चेक।
कुमारी मानषी तिवारी – 1 लाख रुपए का चेक।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
श्रीमती मुन्नी देवी – 5 लाख रुपए का चेक।
दैवीय आपदा के अंतर्गत अहैतुक सहायता
श्रीमती आरती – 4 लाख रुपए का चेक।
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