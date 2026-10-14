अयोध्या से चुनाव लड़ने के चैलेंज पर गरमाई राजनीति, सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भड़के साधु-संत

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती को लेकर जुबानी जंग अयोध्या के संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संतों ने सपा प्रमुख के रुख पर गहरा रोष जताते हुए 1990 में हुई कारसेवा और गोलीकांड की घटना का जिक्र किया और कहा कि कारसेवकों पर हुई उस कार्रवाई का दाग कभी नहीं धुल सकता।

संतों ने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में साहसी हैं, तो अयोध्या की बात छोड़कर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण का खुलकर समर्थन करें। संतों ने सीएम योगी को राष्ट्रवाद और सनातन का गौरव बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की।

... तो पीछे हटे सपा प्रमुख

अयोध्या के आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य ने सपा की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि 1990 के कारसेवा गोलीकांड का कलंक सपा से कभी मिट नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की चुनौती को तत्काल स्वीकार कर लिया, तो अखिलेश जी खुद पीछे हट गए। अखिलेश अयोध्या आकर चुनाव लड़कर देख लें, संत समाज और जनता उन्हें जवाब दे देगी।

तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी द्वारा चुनौती स्वीकार करते ही अखिलेश यादव की राजनीतिक हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ लें, जनता के सामने उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी।

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि निर्माण का करें ऐलान

हनुमान किला (13 भाई त्यागी) के महंत परशुराम दास ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल राम मंदिर के नाम पर बयानबाजी करते हैं। अगर उनमें वास्तव में नैतिक साहस है, तो वे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का खुलकर समर्थन और घोषणा करें। पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के चलते वे ऐसा कभी नहीं करेंगे।

जानकी घाट के लोकनाथ बाबा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, तो वे रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक खास वोट बैंक के दबाव में सपा प्रमुख रामलला के दर्शन करने नहीं आते, जबकि दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक डॉ. समरेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन के पूरे इतिहास में समाजवादी पार्टी की भूमिका हमेशा नकारात्मक रही है। आज जब अयोध्या में ऐतिहासिक विकास कार्य हो चुके हैं, तब भी सपा केवल कमियां तलाशने का काम कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य की जनता इसका करारा जवाब देगी।