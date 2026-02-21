शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. ayodhya-maharishi-mahesh-yogi-ramayana-university-yogi-adityanath-vedic-education
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :अयोध्या , शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (18:13 IST)

इंदिरा गांधी के समय जो न हो सका, वो योगी राज में हुआ! अयोध्या में 21 एकड़ में बना रामायण विश्वविद्यालय

Ramayana University Ayodhya
राम नगरी अयोध्या अब केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का नया वैश्विक हब बनने जा रही है। दशकों पहले महर्षि महेश योगी ने जिस 'रामायण विश्वविद्यालय' का सपना देखा था, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धरातल पर उतार दिया है। 21 एकड़ में फैले इस अनूठे विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थी कंप्यूटर की कोडिंग के साथ-साथ वेदों की ऋचाएं और रामायण के आदर्शों का पाठ भी पढ़ेंगे।
 
अयोध्या को विश्वव्यापी रामराज्य की राजधानी बनाने का संकल्प अब शिक्षा के माध्यम से पूरा हो रहा है। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही अयोध्या में आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा के संगम का नया अध्याय शुरू हो गया है।

दशकों पुराना सपना हुआ सच

महर्षि महेश योगी अयोध्या में एक ऐसा केंद्र चाहते थे जो पूरे विश्व को रामायण और योग के ज्ञान से जोड़े। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भी इसके लिए प्रयास हुए थे, लेकिन सफलता अब योगी सरकार के कार्यकाल में मिली है। कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव के अथक प्रयासों और 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकातों के बाद जून 2025 में इसे कैबिनेट की मंजूरी और फिर UGC से मान्यता प्राप्त हुई।

क्या है इस विश्वविद्यालय की खासियत?

यह विश्वविद्यालय केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। यहां 'एकीकृत शिक्षा' (Integrated Education) पर जोर दिया जा रहा है।
  • वैदिक पाठ्यक्रम : रामायण, वेद, पुराण, वैदिक विज्ञान, योग और भारतीय दर्शन।
  • आधुनिक पाठ्यक्रम : इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट (प्रबंधन), कला, विज्ञान, कानून (Law) और फार्मेसी।
  • सुविधाएं : 21 एकड़ का भव्य कैंपस और विद्यार्थियों के लिए आधुनिक हॉस्टल की सुविधा।
विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी अमन श्रीवास्तव के अनुसार, यहां का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वे आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ अपने आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़े रहें।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Galgotias Robodog विवाद के सोशल मीडिया की रडार पर आईं प्रोफेसर नेहा सिंह, डिलीट किया LinkedIn प्रोफाइल

Galgotias Robodog विवाद के सोशल मीडिया की रडार पर आईं प्रोफेसर नेहा सिंह, डिलीट किया LinkedIn प्रोफाइलभारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में चीन निर्मित रोबोटिक डॉग (Robodog) को अपना बताने के विवाद में घिरीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने अपना लिंक्डइन (LinkedIn) प्रोफाइल डिलीट कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और 'झूठे इनोवेशन' के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

AI समिट में ‘शर्टलेस’ हंगामा: राहुल गांधी के साथ आरोपी की फोटो वायरल, राजनीति गरमाई

AI समिट में ‘शर्टलेस’ हंगामा: राहुल गांधी के साथ आरोपी की फोटो वायरल, राजनीति गरमाईराजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' (India AI Impact Summit) शुक्रवार को उस समय विवादों में घिर गया, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 'शर्टलेस' होकर प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, खासकर तब जब मुख्य आरोपी की राहुल गांधी के साथ एक पुरानी तस्वीर सामने आई है।

छोटी सी दुकान से 52 एकड़ तक के विवि तक, कौन हैं Galgotias University के मालिक

छोटी सी दुकान से 52 एकड़ तक के विवि तक, कौन हैं Galgotias University के मालिककिताब की दुकान से करोड़ों के यूनिवर्सिटी बिजनेस तक : कौन हैं सुनील गलगोटिया?

डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को दिखाई औकात, बोर्ड ऑफ पीस के फोटो सेशन में भी किया पीछे

डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को दिखाई औकात, बोर्ड ऑफ पीस के फोटो सेशन में भी किया पीछेPakistani Prime Minister Shahbaz Sharif : वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन सत्र में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तेजी से हो रही है। खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खड़ा होने के लिए कहा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। इतना ही नहीं, बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों का जब फोटो सेशन हुआ तो शहबाज मंच पर अलग-थलग दिखाई दिए। वह अंतिम लाइन में एक तरफ किनारे चुपचाप खड़े थे।

अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक फरमान : पत्नियों को पीटने को दी 'कानूनी' मंजूरी, नए कानून से मचा हड़कंप

अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक फरमान : पत्नियों को पीटने को दी 'कानूनी' मंजूरी, नए कानून से मचा हड़कंपअफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह कुचलते हुए तालिबान ने एक बेहद विवादित और डरावना कानून लागू किया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा द्वारा हस्ताक्षरित एक नए 60 पन्नों के दंड संहिता (Penal Code) में अब पुरुषों को अपनी पत्नियों और बच्चों को पीटने की खुली छूट दे दी गई है।

और भी वीडियो देखें

नेपाल के Gen-Z से प्रेरित था विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा

नेपाल के Gen-Z से प्रेरित था विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासाBig revelation regarding Youth Congress protest : 'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका में बड़ा खुलासा किया है। खबरों के अनुसार, पुलिस ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं यह विरोध प्रदर्शन नेपाल के जेन-जी से प्रेरित था। मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय यूथ कांग्रेस के 4 प्रदर्शनकारियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगाकर देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है।

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंप

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंपDonald Trump News: गाजा पीस बोर्ड की बैठक के दौरान उस वक्त सब हैरान रह गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने भाषण में ऐसा बयान दे दिया, जिसने कूटनीतिक चर्चा को निजी पसंद-नापसंद की ओर मोड़ दिया।

भारत-ब्राजील साझेदारी को नई उड़ान: पीएम मोदी बोले- 20 अरब डॉलर से आगे जाएगा द्विपक्षीय व्यापार

भारत-ब्राजील साझेदारी को नई उड़ान: पीएम मोदी बोले- 20 अरब डॉलर से आगे जाएगा द्विपक्षीय व्यापारप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देश अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा की मौजूदगी में कई अहम MoUs का आदान-प्रदान हुआ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा सहयोग पर खास जोर दिया गया।

श्रीनगर में नहर में गिरी CRPF जवानों से भरी बस, 7 घायल

श्रीनगर में नहर में गिरी CRPF जवानों से भरी बस, 7 घायलCRPF Bus Accident : जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को CRPF की एक बस नहर में गिर गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर बनी हुई है।

हेमंत कटारे ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज, कहा कांग्रेस मेरे पिता की विरासत, सोमवार को सदन में सरकार को धोऊंगा

हेमंत कटारे ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज, कहा कांग्रेस मेरे पिता की विरासत, सोमवार को सदन में सरकार को धोऊंगामध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। हेमंत कटार ने खुद सोशल मीडिया पर एक बेहद पोस्ट लिखते हुए साफ किया है कि वह भाजपा में नहीं शामिल हो रहे है और पहले की तरह सदन से सड़क तक भाजपा को घेरते रहेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हेमंत कटारे ने लिखा कि कांग्रेस उनके स्वर्गीय पिता (सत्यदेव कटारे) की विरासत है और वे इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com