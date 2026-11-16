  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. ayodhya-deepotsav-2026-world-record-30-lakh-diyas-tourism-business-boom-cm-yogi
Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: अयोध्या , Monday, 16 November 2026 (19:41 IST)

अयोध्या दीपोत्सव 2026 : 30 लाख दीपों से जगमगाया विश्व कीर्तिमान, पर्यटकों और व्यापार में ऐतिहासिक उछाल

Ayodhya Deepotsav 2026
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (19:47 IST)
google-news
​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दीपोत्सव-2026 ने एक बार फिर अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई और भव्य पहचान दिलाई है। 30 लाख से अधिक दीपों की अलौकिक आभा, 2100 ड्रोन के भव्य शो, देश-विदेश से आए कलाकारों की सांस्कृतिक रामलीलाओं और लाखों श्रद्धालुओं की भक्तिमयी उपस्थिति ने इस आयोजन को स्वर्णिम बना दिया।

​पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड उछाल

​पर्यटन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 से 7 नवंबर के बीच अयोध्या में रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब आठ लाख था। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी दोगुनी होकर 10 लाख के पार पहुंच गई। पर्यटकों ने अयोध्या में प्रवास अवधि बढ़ाई, जिससे होटल और होमस्टे कारोबार में 120% से 130% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

परंपरा को मिला वैश्विक विस्तार

​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में दीपोत्सव की दस वर्षों की यात्रा ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। दक्षिण अफ्रीका, लाओस, श्रीलंका, अर्जेंटीना, रूस और अमेरिका के कलाकारों एवं अतिथियों ने रामकथा की वैश्विक स्वीकार्यता को साबित किया। अयोध्या की 151 वर्ष पुरानी रामलीला विरासत और स्थानीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

​स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक असर

​पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, दीपोत्सव केवल एक धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि स्थानीय आजीविका और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 5 दिवसीय दीपोत्सव अवधि में स्थानीय अर्थव्यवस्था को 55 करोड़ से अधिक का सीधा आर्थिक लाभ हुआ। 

​अयोध्या के व्यवसायियों की जुबानी

​'वेबदुनिया' की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद, माला, श्रृंगार, रेस्टोरेंट, होटल, ट्रैवल, कैब और ई-रिक्शा चालकों की दैनिक आय में 5 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 
 
राघव (होटल व रेस्टोरेंट संचालक) के मुताबिक, दीपोत्सव के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की भारी आमद रही। अयोध्या का नाम वैश्विक पटल पर आने से यहाँ की पूरी इकॉनमी को नया बूस्ट मिला है। छोटू कौशल (पीतल मूर्ति व्यवसायी) ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और दीपोत्सव के बाद अयोध्या पूरी तरह चमक गई है। इस चौतरफा विकास और तरक्की का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को जाता है।
 
प्रसाद व्यवसायी बजरंगी गुप्ता के अनुसार, वर्ष 2017 से शुरू हुए दीपोत्सव ने अयोध्या के व्यापार को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। विदेशी पर्यटक रुक रहे हैं और स्थानीय व्यापार फल-फूल रहा है। सूरज (चाय व्यवसायी) ने वेबदुनिया को बताया कि इस दीपोत्सव में इतनी भारी भीड़ आई जिसकी कोई गिनती नहीं। चाय और छोटे स्टॉल से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी का काम बहुत शानदार चला।
 
अंशु गोयल (दवा व्यवसायी) के मुताबिक, राम मंदिर बनने के बाद से हर साल व्यापार में 10% से 15% की लगातार वृद्धि हो रही है। आज पूरे देश के बड़े व्यवसायी अयोध्या में आकर बसना और व्यापार करना चाहते हैं। सरदार सतनाम सिंह (प्रोपराइटर, बाबा एजेंसी) ने बताया कि पहले अयोध्या के लोग बाहर काम की तलाश में जाते थे, लेकिन आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं—बाहर के लोग अयोध्या में व्यापार करने आ रहे हैं। यह सब मुख्यमंत्री योगी जी के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और निरंतर दौरों का परिणाम है।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी', डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान, UP 2027 चुनाव को लेकर आखिर क्या है भाजपा का प्लान

'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी', डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान, UP 2027 चुनाव को लेकर आखिर क्या है भाजपा का प्लान

'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी', डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान, UP 2027 चुनाव को लेकर आखिर क्या है भाजपा का प्लानउत्तरप्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भाजपा की बैठक के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया और उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा आने की बात कही।

Hero की इलेक्ट्रिक कार, 2 सीट, कॉम्पैक्ट डिजाइन और पंख जैसे दरवाजे होंगे खासियत

Hero की इलेक्ट्रिक कार, 2 सीट, कॉम्पैक्ट डिजाइन और पंख जैसे दरवाजे होंगे खासियतदेश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero Motocorp अब चार पहिया वाहन बाजार में भी कदम रखने की तैयारी कर सकती है। कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब-ब्रांड Vida के तहत पेश की गई माइक्रो कार Vida Nex 3 को लेकर नई जानकारी सामने आई है।

Rahul Gandhi News : राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे 48 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार से मांगा जवाब

Rahul Gandhi News : राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे 48 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार से मांगा जवाबमतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

Bilkis Bano Case: गैंगरेप और हत्या मामले में 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 साल से जेल में थे बंद

Bilkis Bano Case: गैंगरेप और हत्या मामले में 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 साल से जेल में थे बंद2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, इस मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।

Maruti की इस सस्ती कार के दीवाने हुए लोग, बिक्री आंकड़ों ने चौंकाया

Maruti की इस सस्ती कार के दीवाने हुए लोग, बिक्री आंकड़ों ने चौंकायादेश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अक्टूबर 2026 में बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस दौरान कुल 2,12,384 पैसेंजर व्हीकल्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल अक्टूबर में बेची गई 1,76,318 यूनिट के मुकाबले 20 फीसदी अधिक है। सितंबर 2026 में कंपनी ने 1,81,838 कारें बेची थीं। इस तरह महीने-दर-महीने बिक्री में भी 17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

राहुल-प्रियंका के जन्म के बाद बदल गया था इंदिरा गांधी का व्यवहार, Belonging : A Journey of Love के विमोचन पर Sonia Gandhi ने क्या किए खुलासे

राहुल-प्रियंका के जन्म के बाद बदल गया था इंदिरा गांधी का व्यवहार, Belonging : A Journey of Love के विमोचन पर Sonia Gandhi ने क्या किए खुलासेअपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' के बारे में बात करते हुए सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने शुरुआती रिश्तों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद वह इंदिरा गांधी से काफी डरती थीं और समझ नहीं पाती थीं कि उनसे कैसे बात करें या उनके पास कैसे जाएं।

सटीक जनगणना से बनेगी विकसित यूपी की ठोस कार्ययोजना, पात्र व्यक्ति नहीं रहेगा वंचित

सटीक जनगणना से बनेगी विकसित यूपी की ठोस कार्ययोजना, पात्र व्यक्ति नहीं रहेगा वंचितमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनगणना से प्राप्त सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं की ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। इससे प्रशासन को योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी।

अयोध्या दीपोत्सव 2026 : 30 लाख दीपों से जगमगाया विश्व कीर्तिमान, पर्यटकों और व्यापार में ऐतिहासिक उछाल

अयोध्या दीपोत्सव 2026 : 30 लाख दीपों से जगमगाया विश्व कीर्तिमान, पर्यटकों और व्यापार में ऐतिहासिक उछाल​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दीपोत्सव-2026 ने एक बार फिर अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई और भव्य पहचान दिलाई है। 30 लाख से अधिक दीपों की अलौकिक आभा, 2100 ड्रोन के भव्य शो, देश-विदेश से आए कलाकारों की सांस्कृतिक रामलीलाओं और लाखों श्रद्धालुओं की भक्तिमयी उपस्थिति ने इस आयोजन को स्वर्णिम बना दिया।

'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी', डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान, UP 2027 चुनाव को लेकर आखिर क्या है भाजपा का प्लान

'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी', डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान, UP 2027 चुनाव को लेकर आखिर क्या है भाजपा का प्लानउत्तरप्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भाजपा की बैठक के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया और उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा आने की बात कही।

राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गति

राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गतिमध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध एवं विधिसम्मत ठहराया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी गई है। इससे राज्य परिवहन प्राधिकरण पर लगी रोक भी समाप्त हो गई है।

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खास

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खासचीनी टेक कंपनी Xiaomi अपने ग्लोबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी 17 नवंबर 2026 को Xiaomi 18 Pro सीरीज के साथ कई नए डिवाइस लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च इवेंट में स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड, वायरलेस ईयरबड्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पेश किए जाएंगे। इनमें Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11 और Xiaomi Clip TWS के साथ Mijia के तीन घरेलू उपकरण और एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर शामिल हैं।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।