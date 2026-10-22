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Last Modified: लखनऊ , Thursday, 22 October 2026 (14:17 IST)

एशियन पैरा गेम्स-2026 में यूपी का जलवा, पदक जीतने वालों को CM योगी की बधाई

Yogi adityanath in ayodhya
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (20:22 IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशियन पैरा गेम्स-2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाले सुहास एलवाई और सुवर्णा राज को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आईएएस अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश खेल विभाग के सचिव सुहास एलवाई ने पुरुष एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। जबकि सुवर्णा राज ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो F54 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

सुहास एलवाई के कांस्य पदक जीतने पर सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एशियन पैरा गेम्स-2026 में पुरुष एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सुहास एलवाई को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि सुहास की यह उपलब्धि दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से सपनों को साकार करने की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत मंगलकामनाएं भी व्यक्त की।

स्वर्ण पदक जीतने पर सीएम योगी ने सुवर्णा राज को दी बधाई

सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एशियन पैरा गेम्स-2026 में महिलाओं की डिस्कस थ्रो F54 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुवर्णा राज को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि अथक परिश्रम और अटूट संकल्प से अर्जित सुवर्णा की यह स्वर्णिम उपलब्धि असंख्य बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी ने उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए अनंत मंगलकामनाएं भी व्यक्त की।

स्वाति चौधरी को दी योगी ने बधाई

लखनऊ, 22 अक्टूबर। एशियन पैरा गेम्स-2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश की बेटी स्वाति चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वाति की सफलता भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। 

पदक पर करोड़ों का पुरस्कार, नौकरी के अवसर

योगी सरकार ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सम्मान देने के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि निर्धारित की है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर छह करोड़, रजत पदक पर चार करोड़ और कांस्य पदक पर दो करोड़ रुपये देने का प्रावधान है। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के जरिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है। खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए राजपत्रित पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है।
 
गांवों में खेल मैदानों के विकास और गोरखपुर व वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण से खेल सुविधाओं को और विस्तार मिलने की उम्मीद है। खेल नीति-2023 के तहत सरकार का जोर प्रतिभा की पहचान, बेहतर प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ने पर है। इन पहलों के जरिए उत्तर प्रदेश में खेलों को नई पहचान देने और युवाओं के लिए बेहतर अवसर तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
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