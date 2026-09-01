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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: लखनऊ , Tuesday, 1 September 2026 (19:24 IST)

यूपी में सियासी संग्राम, लखनऊ में BJP, SP और BSP की महाबैठकें, क्या 'Gen Z' बनेगा मुख्य मुद्दा?

UP Election 2027
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (19:52 IST)
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UP Politics: ​उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार का दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत अहम रहा। 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही सूबे का सियासी पारा अचानक बढ़ गया है। राज्य की तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां— भाजपा, सपा और बसपा एक ही दिन बड़ी बैठकों का आयोजन कर अपने-अपने सांगठनिक समीकरणों को साधने और चुनावी रोडमैप तैयार करने में जुट गई हैं। सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बीजेपी बूथ स्तर की सख्त किलेबंदी कर रही है, तो वहीं सपा और बसपा वर्षों का सियासी बनवास खत्म कर फिर से सत्ता की चाबी हासिल करने की कूटनीति पर काम कर रही हैं।

भाजपा की किलेबंदी और हैट्रिक की तैयारी

​लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी ने 'सेवा संकल्प अभियान' कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें करीब 700 वरिष्ठ पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में राज्य सरकार के कामकाज को जन-जन तक पहुंचाना और संगठन को बूथ स्तर तक अधिक सक्रिय बनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना ताकि लगातार यूपी में तीसरी बार सत्ता हासिल की जा सके। 

बसपा का कैडर वोट बैंक और सर्वसमाज पर जोर

बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बसपा के लिए यह बैठक बेहद निर्णायक मानी जा रही है। बैठक का ​मुख्य एजेंडा पार्टी का जनाधार बढ़ाना, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना और संभावित प्रत्याशियों (विधानसभा प्रभारियों) के नामों की समीक्षा करना रहा। चुनावी चाल में 'Gen Z' को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। मायावती एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सत्ता में आने की जुगाड़ में है। अपने पारंपरिक कैडर वोट बैंक के साथ-साथ सर्वसमाज, विशेषकर ब्राह्मण और मुस्लिम वर्ग को पुन: साधने का प्रयास करने पर बैठक में जोर दिया गया। 

सपा का दांव : मतदाता सूची, आईटी विशेषज्ञ और 'फॉर्म-6' अभियान

​समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी मुख्यालय में सभी जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। सपा का मुख्य जोर राजनीतिक चर्चाओं के साथ-साथ तकनीकी और जमीनी तैयारियों पर रहा। हर विधानसभा क्षेत्र से कंप्यूटर/आईटी जानकार और 'फॉर्म-6' (नया वोटर जोड़ने) का काम देखने वाले प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।
 
​सपा की प्रमुख रणनीति मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया की समीक्षा करके बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। इसके साथ ही संगठनात्मक और तकनीकी रोडमैप के जरिए 2027 के महासमर के लिए ठोस जमीन तैयार करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। 
 
उत्तर प्रदेश की तीनों प्रमुख शक्तियों ने लखनऊ से ही 2027 की चुनावी बिसात बिछा दी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं (Gen Z) के मुद्दे और पार्टियों की ये जमीनी रणनीतियां उत्तर प्रदेश के सियासी ऊंट को किस करवट बैठाती हैं।
 
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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