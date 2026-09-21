UP Election 2027: BJP को रोकने के लिए ओवैसी का बड़ा कदम, विपक्षी दलों को दी डेडलाइन

ALSO READ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसी बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर विपक्षी दलों (सपा और कांग्रेस) को गठबंधन के लिए 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि अगर विपक्षी दलों का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है, तो उनकी पार्टी AIMIM उनके साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह तैयार है।

अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते

ओवैसी ने जोर देकर कहा कि हम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार नहीं बनने देना चाहते। यदि कोई दल ऐसा ही सोचता है, तो वे हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर भाजपा को नहीं रोक सकती। उन्होंने समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का न्योता दिया है।

आगामी चुनावों को लेकर दी चेतावनी

बयान के दौरान ओवैसी ने आगामी राजनीतिक मुकाबले की नजाकत को भी समझाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों को पुराने चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह मुकाबला न तो 2014 जैसा होगा, न ही 2017, 2019 या 2022 के चुनावों की तरह होगा; इस बार चुनावी मैदान की चुनौतियां बिल्कुल अलग और नई होंगी।

ओवैसी ने सवाल उठाया कि राम मंदिर में कथित गबन मामले की SIT रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? सरकार इसे जारी क्यों नहीं कर रही है? और इस मामले के आरोपियों को जमानत कैसे मिल रही है? यह बेहद अजीब है और यह भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा।