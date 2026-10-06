‘नेहरू वंशज’ के खिलाफ पोस्टर, प्रयागराज में चुनावी सियासत गरमाई

2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज होने लगी हैं। चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन प्रयागराज में सियासी पोस्टर वार की पहल होती दिखाई दे रही है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर भाजपा समर्थकों की तरफ से लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है।

चौराहे पर लगे इन पोस्टरों में सीधे तौर पर नेहरू-गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए ‘नेहरू वंशज के खिलाफ’ संदेश दिया गया है। इसके साथ ही लिखा गया है.. ‘ब्राह्मण शंख बजाएगा, नेहरू वंशज को नहीं अपनाएगा।’ पोस्टर में आगे ‘दलित पिछड़ा साथ चलेगा, मोदी-योगी मिलकर अबकी बार फिर 2027 में तीसरी बार यूपी में सरकार बनाएंगे’ का नारा और सनातन एकता जिंदाबाद भी लिखा गया है।

जातीय समीकरणों पर फोकस

पोस्टर में इस्तेमाल किए गए नारों से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सामाजिक और जातीय समीकरणों को केंद्र में रखकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा वर्ग को साधते हुए दिए गए नारों के माध्यम से भाजपा ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है।

कांग्रेस को घेरने की कोशिश

पोस्टर में ‘नेहरू वंशज’ शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस और गांधी-नेहरू परिवार पर राजनीतिक कुठाराघात किया गया है। हालांकि पोस्टर पर लगाए गए आरोप और नारे पोस्टर लगाने वालों का राजनीतिक संदेश हैं, इन्हें किसी स्वतंत्र सर्वेक्षण या चुनावी परिणाम नहीं माना जा सकता।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले पोस्टर और नारे राजनीतिक दलों के लिए समर्थकों तक बात पहुंचाने, चुनावी माहौल तैयार करने का एक माध्यम होते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी अपने पोस्टर और अभियान शुरू करके राजनीतिक संदेशों की आंधी दिखाई दे सकती है।

अभी से शुरू हुई 2027 की तैयारी

विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रयागराज में पोस्टर वार की शुरुआत इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।

अब देखना यह होगा कि इन पोस्टरों पर विपक्षी दलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या प्रयागराज के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के राजनीतिक पोस्टरों की हलचल दिखाई देती हैं। फिलहाल चौराहों पर लगे इन पोस्टरों ने शहर की राजनीतिक चर्चाओं को जरूर गर्म कर दिया है।