सपा से निष्कासित विधायकों की CM योगी से मुलाकात, शिष्टाचार भेंट या 2027 के चुनाव की बिसात?

Expelled SP MLAs Meet CM Yogi: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह और जालौन की कालपी सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। दिखने में तो यह महज एक औपचारिक भेंट थी, लेकिन यूपी के मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए इसके मायने बेहद अहम माने जा रहे हैं।

​सपा से बगावत का बैकग्राउंड

​इन तीनों विधायकों ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस बगावत के कारण सपा के तीसरे उम्मीदवार की हार हुई थी। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए 23 जून 2025 को इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

​जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इन्हें सदन में 'असंबद्ध सदस्य' (Unattached Members) घोषित कर दिया, जिसके बाद विधानसभा में इनकी बैठने की व्यवस्था भी अलग कर दी गई।

​मुलाकात के गहरे राजनीतिक मायने

​निष्कासन के बाद से ही ये नेता लगातार भाजपा के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे सपा छोड़कर भाजपा के साथ आ चुके हैं, वहीं अभय सिंह ने भी सपा में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा के पक्ष में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी थीं। ​हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी?

​ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई यह साझा मुलाकात महज एक 'औपचारिक भेंट' नहीं हो सकती। आगामी चुनाव की रणनीति, टिकट का समीकरण और अपनी-अपनी सीटों पर सियासी जमीन मजबूत करने के लिहाज से इसके गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। आने वाला समय ही तय करेगा कि इस मुलाकात का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।