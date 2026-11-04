बाबा बागेश्वर का बतंगड़: क्या यूपी में बिगड़ेगा भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग समीकरण?

विवाद की जड़ : क्या कहा था धीरेंद्र शास्त्री ने?

विपक्ष का तीखा हमला : "ईशनिंदा और सनातनी-विरोधी कृत्य"

भाजपा की रक्षात्मक स्थिति और यादव वोटबैंक का गणित

भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग पर असर:

सपा का 'M-Y' समीकरण: उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय अपनी वंशावली सीधे यदुवंश से जोड़ता है। मुलायम सिंह यादव के समय से ही यह समुदाय सपा का सबसे अटूट वोट बैंक रहा है।

उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय अपनी वंशावली सीधे यदुवंश से जोड़ता है। मुलायम सिंह यादव के समय से ही यह समुदाय सपा का सबसे अटूट वोट बैंक रहा है। भाजपा की सेंधमारी की कोशिश: भाजपा लंबे समय से गैर-यादव ओबीसी को गोलबंद करने के साथ-साथ यादवों में अपनी पैठ बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यूपी में प्रमुखता से पेश कर रही थी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रही थी।

भाजपा लंबे समय से गैर-यादव ओबीसी को गोलबंद करने के साथ-साथ यादवों में अपनी पैठ बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूपी में प्रमुखता से पेश कर रही थी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रही थी। चुनावी आंकड़े: 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव (सपा का 32.76% वोट शेयर) और 2024 के लोकसभा चुनावों में 'इंडिया' गठबंधन के प्रदर्शन ने दिखाया कि यादव वोट बैंक पर सपा की पकड़ अब भी मजबूत है। ऐसे में कृष्ण पर विवादित टिप्पणी से यादव वोटर भाजपा से छिटक सकते हैं।

धीरेंद्र शास्त्री का बढ़ता प्रभाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण

वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 'बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट' की आधारशिला रखी थी और शास्त्री को "छोटा भाई" कहकर संबोधित किया था।

शुरुआत में हनुमान भक्ति और 'दिव्य दरबार' तक सीमित रहने वाले शास्त्री पिछले दो वर्षों में खुद को " हिंदू राष्ट्र योद्धा" के रूप में पेश कर चुके हैं।

के रूप में पेश कर चुके हैं। बुंदेलखंड, यूपी, बिहार और झारखंड में उनके विशाल जनसमर्थन को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उन्हें साधने की कोशिश करते रहे हैं।

Dhirendra Shastri Statement on Ram Krishna: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूप व हाव-भाव को लेकर की गई टिप्पणियों ने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आगामी चुनावी से पहले उभरे इस मुद्दे ने समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को एक तीखा राजनीतिक हथियार दे दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सामने उत्तर प्रदेश के सामाजिक व राजनीतिक समीकरणों को बचाए रखने का दोहरा संकट पैदा हो गया है।इस पूरे विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित एक राम कथा से हुई:विपक्षी दलों ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान को तुरंत आड़े हाथों लिया और इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया:विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने सवाल उठाया कि चुनाव आते ही अखिलेश और तेजस्वी को भगवान कृष्ण की याद क्यों आ गई? उन्होंने सपा से पूछा कि क्या वे मथुरा में 'कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन' का समर्थन करते हैं या नहीं? हालांकि, इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे भाजपा का गहरा राजनीतिक तनाव छिपा हुआ है।मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं।चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणियों ने भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया है। जहां अखिलेश यादव इसे 'यादव अस्मिता' और 'सनातनी पहचान' पर हमले के रूप में भुनाने में जुटे हैं, वहीं भाजपा के लिए अपने हिंदू एकीकरण और यादव वोट बैंक साधने की रणनीति को संतुलित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है।