अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाने के पीछे सपा की क्या रणनीति है?

1. 'ब्राह्मण वोट बैंक' में सेंध और PDA का विस्तार

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव PDA के दायरे को और अधिक समावेशी बनाकर अगड़ी जातियों— विशेषकर ब्राह्मण समुदाय को जोड़ना चाहते हैं। पवन पांडे सपा का प्रमुख प्रखर ब्राह्मण चेहरा हैं। अयोध्या से उन्हें मैदान में उतारकर सपा ने यह संदेश दिया है कि वह केवल पिछड़ों-दलितों की नहीं, बल्कि सवर्णों/ब्राह्मणों को भी पूरा प्रतिनिधित्व दे रही है।

2. राम मंदिर क्षेत्र में BJP के 'हिंदुत्व' को चुनौती

अयोध्या (राम मंदिर वाली सीट) भाजपा की राजनीति का मुख्य केंद्र रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद (अयोध्या) सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले इसी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर अखिलेश यादव ने भाजपा के गढ़ में मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बढ़त हासिल करने का दांव चला है।

3. 'चढ़ावा व दान चोरी' और स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक घेराबंदी

हाल के समय में पवन पांडे ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान/चढ़ावे में कथित गड़बड़ी, स्थानीय जमीनों के मुआवजे और प्रशासन से जुड़ी शिकायतों को लेकर भाजपा व स्थानीय तंत्र पर लगातार तीखे हमले बोले हैं। इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने खुद को स्थानीय स्तर पर एक मुखर और जनहित की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में स्थापित किया है।

4. पवन पांडे का ट्रैक रिकॉर्ड और पुराना जनाधार

2012 का ऐतिहासिक प्रदर्शन : पवन पांडे ने 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 5 बार के दिग्गज विधायक लल्लू सिंह को हराकर अयोध्या सीट जीती थी और अखिलेश सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि 2017 और 2022 में पांडे चुनाव हार गए थे।

पवन पांडे ने 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 5 बार के दिग्गज विधायक लल्लू सिंह को हराकर अयोध्या सीट जीती थी और अखिलेश सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि 2017 और 2022 में पांडे चुनाव हार गए थे। छात्र राजनीति से जमीनी जुड़ाव : लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले पवन पांडे अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद और संकटमोचक साथियों में गिने जाते हैं।

5. समय से पहले घोषणा कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना

चुनाव से काफी पहले (लगभग 6-8 महीने पहले) उम्मीदवार तय कर देने से पवन पांडे को पूरे क्षेत्र में बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने, घर-घर जाकर जनसंपर्क करने और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी रोकने का भरपूर मौका मिलेगा।

Pawan Pandey SP candidate for Ayodhya seat: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को उम्मीदवार बनाने के पीछे बहुआयामी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक सोच काम कर रही है।