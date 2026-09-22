सपा दफ्तर के बाहर नया पोस्टर: भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते दिखे अखिलेश यादव, लिखा है 'विजय भव: 2027'

पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर देखा गया, जिसमें भगवान हनुमान, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। पोस्टर पर "विजय भव: 2027" भी लिखा है।

हनुमान जी की शरण में अखिलेश



लखनऊ: सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगी जिसमें हनुमान जी अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते दिखे और 'विजय भव: 2027' लिखा, साथ में मुलायम, डिंपल और श्यामलाल पाल की तस्वीरें। pic.twitter.com/Yw7vGAIgre — Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary)

कुछ महीने पहले अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में समाजवादी युवजन सभा की ओर से जारी किए गए पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप में संविधान की प्रति हाथ में लिए हुए दिखाया गया था।