UP Election 2027 : योगी के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन, बुलडोजर स्वागत के क्या हैं सियासी मायने?

उत्तरप्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक बार फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बुलडोजर से भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश यादव यहां 20 किलोमीटर लंबी 'PDA रथ यात्रा' और रोड शो में शामिल हुए। यह रोड शो गोरखपुर एयरपोर्ट से चौरी चौरा तक निकाला गया।

योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ लगातार पांच बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में यहां अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा को समाजवादी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

इस दौरान अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से भाजपा को हराने का दावा किया। उन्होंने रोड शो में उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हुए कहा कि गोरखपुर में इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा।

अखिलेश यादव ने BJP को दी चुनौती

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रोड शो की तस्वीरें और अपना राजनीतिक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि गोरखपुर में रोड शो के दौरान उमड़ी भारी भीड़ को देखकर लोग कह रहे हैं कि किसी का मजबूत किला अब खतरे में है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार गोरखपुर की जनता भाजपा को 'नौ में से शून्य' देगी। उन्होंने कहा कि पूरे गोरखपुर मंडल का एकजुट PDA समुदाय वर्चस्ववादी ताकतों को करारी शिकस्त देगा।

क्या है PDA, जिस पर सपा लगा रही है दांव?

समाजवादी पार्टी की PDA रणनीति का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करना है। अखिलेश यादव लगातार इस सामाजिक समीकरण को अपनी पार्टी की राजनीतिक रणनीति का प्रमुख आधार बना रहे हैं। गोरखपुर में PDA रथ यात्रा के जरिए सपा ने इसी सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक ताकत का संदेश देने की कोशिश की है।