बाइडन के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे पेंस, ट्रंप को नहीं देंगे विदाई

वाशिंगटन। अमेरिका के उप राष्ट्रपति माइक पेंस आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्‍ट्रपति कमला हैरिस के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा की घटनाओं को देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है।

व्हाइट हाउस की ओर से मंगलवार को जारी पेंस के कार्यक्रम में कहा गया कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस तथा उनकी पत्नी 59वें शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पेंस निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे।

अमेरिका के 46वें राष्‍ट्रपति होंगे बाइडन : अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम पांच बजे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ लेते ही जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्‍ट्रपति बन जाएंगे। वे अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्‍ट्रपति होंगे।

Washington DC: US President-elect Joe Biden and Vice President-elect Harris attended a national memorial ceremony at the Lincoln Memorial for 400,000 Americans who have died from COVID-19 since the pandemic began. pic.twitter.com/wrtM9ScUsB