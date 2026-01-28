पहली बार रविवार को पेश होगा बजट, शेयर बाजार भी खुलेंगे

Union Budget : राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बुधवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। भारत के इतिहास में इस वर्ष पहली बार रविवार को संसद में बजट पेश होगा। इस दिन शेयर बाजार में भी सामान्य कामकाज होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। इस साल बजट का दिन रविवार को पड़ रहा है, इसलिए बीएसई और एनएसई ने उस दिन शेयर बाजारों को लेकर बड़ा फैसला किया है।

रोज की तरह ही प्री-ओपन मार्केट सुबह 9 बजे से 9:08 बजे तक खुला रहेगा, जबकि सामान्य ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी।

गौरतलब है कि भारत में पहले हर साल 28 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा थी। पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था। 27 फरवरी 1999 को तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट किया था। इसके बाद से बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है।

मोदी राज में पहली बार वर्ष 2017-18 में भारत का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। इसके बाद से ही बजट फरवरी के पहले दिन ही पेश किया जा रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta