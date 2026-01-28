Budget 2026-27: GST के दायरे में आएंगे पेट्रोल-डीजल? ऐसा हुआ तो घट जाएंगे इतने दाम

Budget 2026 से पहले पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या इस बार ईंधन को GST (petrol diesel GST) के दायरे में लाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो आम जनता को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल ईंधन पर केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग टैक्स वसूलती हैं, जिससे कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। बजट 2026 में इस सिस्टम में बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

पेट्रोल-डीजल अभी GST से बाहर क्यों हैं?

फिलहाल पेट्रोल और डीजल GST के दायरे से बाहर हैं। इन पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट (VAT) वसूलती हैं। अलग-अलग राज्यों में वैट की दरें अलग होने के कारण ईंधन की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यही वजह है कि लंबे समय से पेट्रोल-डीजल को GST में लाने की मांग उठती रही है।

GST में आने से क्या बदल जाएगा?

अगर पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाया जाता है, तो पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यदि ईंधन पर 18% या 28% GST लगता है तो मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर की तुलना में कीमतों में 8 से 15 रुपए प्रति लीटर तक की कमी संभव है, हालांकि यह टैक्स स्लैब पर निर्भर करेगा।

Budget 2026 में क्या है सरकार का रुख?

एक जानकारी के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सिफारिश की है कि कम से कम Natural Gas (प्राकृतिक गैस) और ATF (हवाई ईंधन) को GST के दायरे में शामिल करने की शुरुआत की जाए। इसलिए अटकलें यह हैं कि पेट्रोल-डीजल को लेकर भी सरकार बजट में कोई इराजा जाहिर कर सकती है।

अब तक केंद्र सरकार का रुख यही रहा है कि पेट्रोल-डीजल को GST में लाने का फैसला राज्यों की सहमति से ही होगा, क्योंकि इससे राज्यों के राजस्व पर असर पड़ता है। Budget 2026 से पहले कई राज्यों ने राजस्व नुकसान को लेकर अपनी चिंता जताई है। ऐसे में सरकार कोई चरणबद्ध या वैकल्पिक मॉडल पेश कर सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स का निर्णय पूरी तरह से GST काउंसिल (जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं) के हाथ में है न कि केवल केंद्र सरकार के।

आम जनता को कितना फायदा?

यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। ईंधन सस्ता होने से न केवल निजी वाहन चलाने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट लागत घटने से महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। किराया, सब्जियां और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी की संभावना बन सकती है।

क्या Budget 2026 में फैसला संभव?

हालांकि Budget 2026 में पेट्रोल-डीजल को GST में लाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसका फैसला जीएसटी कौंसिल की बैठक में ही होगा। साथ ही राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। लेकिन, लगातार बढ़ती मांग और महंगाई के दबाव के चलते इसको लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि सरकार संकेत या रोडमैप जरूर दे सकती है, जिससे आने वाले समय में इस दिशा में बड़ा फैसला लिया जा सके।

