शनिवार, 9 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. UN Chief Antonio Guterres on israel gaza takeover plan
Written By
Last Updated : शनिवार, 9 अगस्त 2025 (09:30 IST)

गाजा पर इसराइल के सैन्य कब्जे से टकराव में होगी खतरनाक वृद्धि : गुटेरेश

Antonio Guterres
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इसराइल द्वारा गाजा शहर पर नियंत्रण करने के फैसले पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में, इसराइली सुरक्षा कैबिनेट के फैसले को टकराव में एक खतरनाक वृद्धि की प्रतीक बताया है।
 
यूएन प्रमुख ने अपनी सहायक प्रवक्ता स्टैफनी ट्रैम्बले द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा कि इसराइली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा इस बार में की गई घोषणा, टकराव में एक खतरनाक वृद्धि की प्रतीक है और लाखों फलस्तीनियों के लिए, पहले से ही भयावह परिणामों को और गहरा करने का जोखिम उत्पन्न करती है। साथ ही, शेष बंधकों सहित और भी लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकती है।
 
यूएन महासचिव के बयान में कहा गया है कि गाजा में फ़लस्तीनी लोग, भयावह मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं।
 
अधिक विस्थापन, मृत्यु और विनाश : संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि टकराव में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप और अधिक जबरन विस्थापन, हत्याएं और बड़े पैमाने पर विनाश होगा, जिससे लोगों की अकल्पनीय पीड़ा और बढ़ जाएगी। उन्होंने स्थाई युद्धविराम, गाजा में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और सभी बंधकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की अपनी अपील भी दोहराई है।
 
प्रवक्ता ने कहा कि महासचिव इसराइल सरकार से, अन्तरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का एक बार फिर पुरजोर आग्रह करते हैं।
 
इसराइली कब्जा समाप्त हो : एंतोनियो गुटेरेश ने याद दिलाया है कि गत जुलाई में, अन्तररराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक परामर्शकारी निर्णय में घोषणा की थी कि इसराइल का यह दायित्व है कि वह फलस्तीनी इलाकों में, यहूदी बस्तियां बसाने की सभी गतिविधियों को तुरन्त रोके, और अपने कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र से, सभी यहूदी बाशिन्दों को हटाए, और फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी अवैध उपस्थिति को जल्द से जल्द समाप्त करे।
 
यूएन प्रमुख के वक्तव्य में कहा गया है, इस अवैध कब्जे को समाप्त किए बिना और एक व्यवहार्य दो-देश समाधान को हासिल किए बिना, इस टकराव का कोई स्थाई समाधान नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि गाजा फलस्तीनी राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और उसे इसका अभिन्न अंग रखा जाना होगा।
 
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी, इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गाजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना को मंज़ूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, गाजा पर इसराइली कब्जे को तत्काल खत्म करने की पुकार लगाई है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी पर सैन्य क़ब्ज़े की किसी भी योजना को तुरन्त रोका जाना होगा।
 
सुरक्षा परिषद की बैठक :  संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त फ़लस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने, इस घटनाक्रम के मद्देनजर, न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया है।
 
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों से कहा, इसराइली सरकार द्वारा यह आक्रामकता अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून और सामान्य समझ की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है -  और, जैसा कि हम जनमत सर्वेक्षणों में पढ़ रहे हैं, मैं साहस के साथ यह भी कह रहा हूं कि यह कदम, इसराइल के भीतर अधिकांश लोगों की इच्छा के विरुद्ध है। इस संकट पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक, शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है।
 
सहायता अब भी बहुत कम : इस बीच, गाजा में आम लोग हताहत हो रहे हैं, जहां भोजन और पानी की खोज जैसे बुनियादी काम भी असम्भव हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) ने कहा है कि गाजा पट्टी में पहुंचने वाली सहायता सामग्री, अब भी विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यक न्यूनतम मात्रा से भी बहुत कम है।
 
अभाव और अत्यधिक कीमतें : OCHA ने कह है, 'गाजा में पिछले कुछ दिनों के दौरान, कुछ वाणिज्यिक ट्रकों के प्रवेश के बाद से, साझीदारों ने चीजों की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की है। हालांकि अधिकांश खाद्य पदार्थ, बाजार से गायब हैं और जो खाद्य सामग्रियां उपलब्ध भी है वो, अत्यधिक कीमतों पर बिक रही हैं।
 
साथ ही, गाजा के विभिन्न हिस्सों में हवाई मार्ग से, गिराई जा रही सहायता सामग्री से लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आ रही हैं। गुरूवार को ख़ान यूनिस में कथित रूप में, एक बच्चे की मौत हो गई।
 
यूएन सहायता एजेंसी – OCHA ने, अत्यन्त आवश्यक सहायता प्रदान करने के सभी प्रयासों का स्वागत करते हुए दोहराया कि गाजा में सहायता सामग्री लाने का सबसे कुशल तरीक़ा सड़क मार्ग है।
 
एजेंसी ने कहा, 'यह ज़रूरी है कि सहायता सामग्री सभी सीमा चौकियों और सभी उपलब्ध गलियारों के जरिए गाजा में पहुंच सके, ताकि संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार, अपने समुदाय-आधारित तंत्रों के माध्यम से, इसे बड़े पैमाने पर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जरूरतमन्द और सबसे कमज़ोर लोगों तक पहुंचा सकें।'
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासन

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासनअस्‍पताल, दफ्तर और मजदूरी पर जाने वाले आम लोगों का भगवान कौन?

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडीTejashwi Yadav News : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है तथा उन्हें 16 अगस्त तक अपना फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने का निर्देश दिया। पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया।

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राज

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राजPM Modi Mann ki Baat : सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से सरकार को अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ ली

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ लीRahul Gandhi in Vote Adhikar rally : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोPune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की।

और भी वीडियो देखें

गाजा पर इसराइल के सैन्य कब्जे से टकराव में होगी खतरनाक वृद्धि : गुटेरेश

गाजा पर इसराइल के सैन्य कब्जे से टकराव में होगी खतरनाक वृद्धि : गुटेरेशसंयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इसराइल द्वारा गाजा शहर पर नियंत्रण करने के फैसले पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में, इसराइली सुरक्षा कैबिनेट के फैसले को टकराव में एक खतरनाक वृद्धि की प्रतीक बताया है।

रक्षाबंधन पर भारी बारिश से दिल्ली पानी पानी, कई राज्यों में मानसून ब्रेक

रक्षाबंधन पर भारी बारिश से दिल्ली पानी पानी, कई राज्यों में मानसून ब्रेकWeather Update : रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कई राज्यों में मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनने के बाद ही यहां मानसून ब्रेक से राहत मिलेगी।

पनौती कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जिसे भी आशीर्वाद दिया उसका राजनीतिक कॅरियर हुआ स्‍वाहा

पनौती कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जिसे भी आशीर्वाद दिया उसका राजनीतिक कॅरियर हुआ स्‍वाहापंडित प्रदीप मिश्रा ने आशीर्वाद दिया उसका भविष्‍य बर्बाद हुआ, वहीं हर साल उनके आयोजनों में भगदड़ मचना और आम लोगों की मौत होना भी लगातार हो रहा है, आयोजन की वजह से इंदौर-भोपाल मार्ग पर जाम लगता है और लाखों लोग परेशान होते हैं। ऐसे में जनता को भी यह समझना चाहिए कि भगवान की असल आस्‍था को ताक में रखकर टोटके बताकर चमत्‍कार की आस दिखाने वाले तथाकथित कथावाचक के दरबार में माथा टेकने से बचना चाहिए।

अमेरिका के जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद नर्क से भी बदतर हो गए 2 शहर

अमेरिका के जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद नर्क से भी बदतर हो गए 2 शहरAmerica atomic bomb attack on Japan: जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए दो परमाणु बमों की विनाश लीला के पहले भाग में हमने देखा कि अमेरिका ने 1945 में दो परमाणु बम बनाए थे। दुनिया को दोनों बमों की संहारक शक्ति को दिखाने के लिए उसने हिटलर के जर्मनी को नहीं, जापान को चुना। इसके पीछे अमेरिका का अहंकार भी था और नस्लवाद भी।

हिमालय की ग्लेशियर झीलों से हमेशा रहता है बाढ़ का खतरा

हिमालय की ग्लेशियर झीलों से हमेशा रहता है बाढ़ का खतरापूर्वोत्तर भारत में स्थित नागालैंड विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के खतरों और चुनौतियों से निपटने की कवायद के तहत सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश में काफी ऊंचाई पर स्थित हिमनद झीलों पर अध्ययन शुरू किया है। इसका मकसद इन इलाकों में खतरनाक ग्लेशियर झीलों की पहचान करना है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com