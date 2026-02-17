मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Thousands of children hope for shelter in Sudan's makeshift camps
Written By UN
Last Modified: मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (18:47 IST)

सूडान : अस्थाई शिविरों में हज़ारों बच्चों को नाज़ुक उम्मीदों का आसरा

United Nations News
सूडान में युद्ध से बदहाल दारफ़ूर क्षेत्र के तवीला शहर में 5 लाख से अधिक विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है, जो लकड़ियों, भूसे और प्लास्टिक शीट से बने अस्थाई झोपड़ियों में रह रहे हैं। इनमें से कुछ परिवारों ने पिछले कई महीनों से बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। सूडान की सशस्त्र सेना और पूर्व में उसके सहयोगी रहे अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच अप्रैल 2023 में देश पर नियंत्रण के मुद्दे पर मतभेदों के बीच हिंसक टकराव भड़क उठा था।
 
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर दारफ़ूर की राजधानी अल फ़शर में 18 महीनों की घेराबन्दी के बाद जब RSF लड़ाकों ने अपना अन्तिम धावा बोला तो उसके बाद वहां तीन दिनों के भीतर 6 हज़ार से अधिक लोग मारे गए। 
अल फ़शर में हालात बहुत ख़तरनाक हो गए थे। खाना मिल पाना मुश्किल था। स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल तबाह हो गए हैं। हज़ारों लोग वहां से सुरक्षित स्थानों की तलाश में बाहर चले गए। इनमें 17 वर्षीय दोहा भी है, जो अल फ़शर से तीन दिन तक एक गदहा गाड़ी में और पैदल चलने के बाद अपने भाई-बहनों के साथ वहां पहुंची है। बुरी तरह भयभीत और थकी हुई। 
 
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की प्रवक्ता ऐवा हिन्ड्स ने यूएन न्यूज़ को बताया कि दोहा के चेहरे पर इस स्थिति में भी मुस्कान थी और इसलिए उनका ध्यान उस लड़की पर चला गया। वो किसी भी तरह से अंग्रेज़ी में बात करने के लिए लालायित थी। इतनी कठिनाई भरे माहौल में भी किसी को ऐसे देखना मुझे हमेशा प्रभावित करता है।
 

'हिम्मत नहीं हारी है'

उसका नाम दोहा है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ है, सुबह। यूनीसेफ़ प्रवक्ता ने बताया कि उसकी आंखों में चमक, मानो उसके नाम को ही दर्शा रही थी। युद्ध भड़कने से पहले तक दोहा अंग्रेज़ी पढ़ रही थी और तवीला में इस विषय को पढ़ने के अवसरों के बारे में जानना चाहती थी। दोहा ने ऐवा हिन्ड्स को बताया कि वह जीवन में कभी स्वयं भी एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाना चाहेगी।
यूनीसेफ़ प्रवक्ता के अनुसार, ऐसे लाखों बच्चे हैं, जिन्हें इन परिस्थितियों में अपने घर अनेक बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केवल 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार। ये बच्चे अक्सर देशों की सीमाओं के भीतर विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविरों में पहुंचते हैं, जहां जीवन व्यतीत कर पाना बहुत कठिन है। जगह की कमी है और सुरक्षित जल, भोजन व पढ़ाई-लिखाई के अवसरों की कमी है।
 
उनका आम जनजीवन, मित्रता और सुरक्षा का एहसास पूरी तरह उथल-पुथल का शिकार हो चुका है और वे अब बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। 
 

विशाल आवश्यकताएं, घटता समर्थन

संयुक्त राष्ट्र अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर ज़रूरतमन्द आबादी तक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, मनोसामाजिक समर्थन समेत अन्य सेवाएं पहुंचाने में जुटा है। 
मगर सूडान एक विशाल देश है और 3.4 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। ज़रूरतें निरन्तर बढ़ रही हैं। इसके मद्देनज़र मानवीय सहायता संगठनों के लिए पर्याप्त स्तर पर मदद मुहैया करा पाना कठिन है। हिंसक टकराव वाले इलाक़ों में फंसे बच्चों के लिए हालात विशेष रूप से चिन्ताजनक हैं, जहां उन्हें हिंसा, यौन हिंसा की चपेट में आने समेत अन्य जोखिमों से जूझना पड़ रहा है।
 
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा ज़रूरतमन्द बच्चों की शिनाख़्त की जाती है, सम्भव होने पर उन्हें उनके परिवारों के साथ मिलाया जाता है और आवश्यक हो तो फिर शरण मुहैया कराई जाती है। यूनीसेफ़ के अनुसार, यौन हिंसा से बचाव के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्थल की व्यवस्था की जाए, विशेष रूप से महिलाओं व लड़कियों के लिए। 
यूनीसेफ़ प्रवक्ता ऐवा हिन्ड्स ने क्षोभ जताया कि आवश्यकताएं उछाल पर हैं, जबकि वित्तीय समर्थन में कमी आ रही है। उनके अनुसार यह एक कठिन स्थिति है और दुर्भाग्यवश इसका सर्वाधिक ख़ामियाज़ा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

और भी वीडियो देखें

गुजरात सरकार की अनूठी पहल, पोस्टमैन घर आकर देगा पेंशन

गुजरात सरकार की अनूठी पहल, पोस्टमैन घर आकर देगा पेंशनWidow Pension in Gujarat: गुजरात सरकार और डाक विभाग के सहयोग से अब गंगा स्वरूपा बहनों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना और भी आसान हो गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से अब पेंशन की राशि सीधे घर बैठे नकद रूप में प्राप्त होगी।

उत्‍तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी से सशक्त हुई एमएसएमई, योगी सरकार ने यूपी को बनाया डिजिटल औद्योगिक शक्ति केंद्र

उत्‍तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी से सशक्त हुई एमएसएमई, योगी सरकार ने यूपी को बनाया डिजिटल औद्योगिक शक्ति केंद्रUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बहुस्तरीय पहल की गति तेज कर दी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। योगी सरकार के इन क़दमों से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त हुई है।

यूपी में एम-पैक्स से 54 लाख किसान बने आत्मनिर्भर, योगी सरकार के महाअभियान का दिखा असर

यूपी में एम-पैक्स से 54 लाख किसान बने आत्मनिर्भर, योगी सरकार के महाअभियान का दिखा असरUttar Pradesh News : प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार के एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान का व्यापक परिणाम दिख रहा है। अभियान के जरिए अब तक करीब 54 लाख किसान सहकारी ढांचे से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े हैं। योगी सरकार का फोकस बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (एम-पैक्स) से लोगों को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती वित्तीय और कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बांग्लादेश में फिर मचेगा घमासान? PM पद की शपथ के साथ ही तारिक रहमान के खिलाफ विद्रोह की आहट, नहीं चली मोहम्मद यूनुस की मनमानी

बांग्लादेश में फिर मचेगा घमासान? PM पद की शपथ के साथ ही तारिक रहमान के खिलाफ विद्रोह की आहट, नहीं चली मोहम्मद यूनुस की मनमानीबांग्लादेश की राजनीति में आया बदलाव अब एक नए टकराव की ओर बढ़ रहा है। बीएनपी (BNP) नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ तो ले ली है, लेकिन सत्ता संभालते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां बीएनपी ने 'जुलाई चार्टर' से किनारा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर सहयोगी दलों ने इसे 'विश्वासघात' करार देते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है।

क्या Epstein row के बीच AI Impact Summit में शामिल होंगे Bill Gates, क्यों बना हुआ है सस्पेंस

क्या Epstein row के बीच AI Impact Summit में शामिल होंगे Bill Gates, क्यों बना हुआ है सस्पेंसमाइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ AI (Impact Summit) में शामिल होने को लेकर मंगलवार को उस समय असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, जब सरकारी सूत्रों ने उनके सम्मेलन में भाग नहीं लेने की जानकारी दी। हालांकि, गेट्स फाउंडेशन का कहना है कि वह इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com