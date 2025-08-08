शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. A journalist story of finding hope amid rubble of despair
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (21:31 IST)

ग़ाज़ा: निराशा के मलबे में, उम्मीद तलाश करने की एक पत्रकार की आपबीती

Bad situation in Gaza
Bad situation in Gaza: ग़ाज़ा में जारी युद्ध के घातक हालात में, हर दिन अपने परिवार को सुरक्षित रखने और जीवित रहने की जद्दोजहद के बीच रिपोर्टिंग करना अन्तहीन सा महसूस होता है। वहाँ मौजूद संयुक्त राष्ट्र समाचार संवाददाता, युद्ध से उत्पन्न हुए डर और अफ़रा-तफ़री की लगातार रिपोर्टिंग करके अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
 
ग़ाज़ा में जारी युद्ध के घातक हालात में, हर दिन अपने परिवार को सुरक्षित रखने और जीवित रहने की जद्दोजहद के बीच रिपोर्टिंग करना अन्तहीन सा महसूस होता है। वहाँ मौजूद संयुक्त राष्ट्र समाचार संवाददाता, युद्ध से उत्पन्न हुए डर और अफ़रा-तफ़री की लगातार रिपोर्टिंग करके अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
 
इसराइल पर हुए हमलों को 21 महीने बीत चुके हैं युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक 60 हज़ार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और ग़ाज़ा का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। मगर, धरातल पर मौजूद यूएन संवाददाता के मुताबिक़, "ग़ाज़ा में रहने वालों को इस युद्ध का मतलब समझाने के लिए लम्बी-चौड़ी बातों की ज़रूरत नहीं है। 
 
यूएन संवाददाता, सुरक्षा कारणों से अपनी पहचान नहीं बताना चाहते है उनके अनुसार, ज़िन्दगी को किसी तरह आगे बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। वह कहते हैं: कुछ मिनटों तक बस कान लगाकर सुनना ही काफ़ी है, ऊपर आसमान में लगातार उड़ते लड़ाकू विमानों की गूँज और फिर बमबारी की आवाज़ें, जो सब कुछ शान्त कर देती हैं… सिवाय उस डर के, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे तिरपालों के बीच की हर ख़ाली जगह में भर जाता है और हमारे शरीर के भीतर तक उतर जाता है
 
एक स्कूल में आश्रय स्थल पर हुए हमले में एक बच्चे की जान बचाई गई। रात में चारों तरफ़ घना अंधेरा होता है, बस बमबारी की चमक ही रौशनी देती है। हम इस सोच के साथ सोते हैं कि सुबह जीवित उठ भी पाएंगे या नहीं। ग़ाज़ा में, हर सुबह जीने की एक नई कोशिश होती है और हर शाम जीवित बचने की एक परीक्षा होती है यही हमारी क्रूर सच्चाई है।
 
मैं उन 20 लाख से अधिक फ़लस्तीनियों में से एक हूँ, जो जबरन विस्थापन का बोझ झेल रहे हैं मैं युद्ध और मायूसी की कहानियाँ दर्ज करता हूँ और साथ ही उनकी पूरी कड़वाहट खु़द भी महसूस करता हूँ। जब नवम्बर 2023 में, हमारा घर तबाह हो गया, तब से हमारा तिरपाल ही हमारी सुरक्षा बन गया है मेरा परिवार, जो कभी मेरी निजी दुनिया का हिस्सा था, अब उन कहानियों का हिस्सा बन चुका है…जिन्हें, मैं दुनिया तक पहुँचाता हूँ।
यहाँ की ज़िन्दगी बेहद सीधी, लेकिन बेहद त्रासद है। सख़्त ज़मीन पर सोना, लकड़ियाँ जलाकर पर भोजन पकाना और रोटी के एक-एक टुकड़े के लिए थकाऊ संघर्ष…अब ये सब सिर्फ़ विकल्प नहीं, बल्कि युद्ध की निर्दयता से जबरन थोपी गई ज़िन्दगी का हिस्सा है। मैं अपने सबसे बड़े बेटे के चेहरे पर युद्ध की छाया देखता हूँ, जो अभी 14 साल का भी नहीं हुआ है, युद्ध ने उसका बचपन छीन लिया और उस पर उसकी उम्र के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा बोझ डाल दिया है।
 
वह अब पानी लाने के रास्तों का जानकार हो गया है, रोटी के लिए मोलभाव करता है और पानी के भारी गैलन उठाता है। उसकी हिम्मत पर मुझे बेहद गर्व है, लेकिन साथ ही एक गहरी बेबसी भी महसूस होती है, क्योंकि मैं उसे उस तबाही से नहीं बचा पा रहा हूँ जो हमारे चारों तरफ़ फैली है।
 
उम्मीद का एक मरूद्वीप : मेरी पत्नी हमारे बच्चों के लिए उम्मीद का एक छोटा-सा मरूद्वीप बनाने की कोशिश कर रही है। मेरी दो बड़ी बेटियाँ अब भी ऑनलाइन पढ़ाई करती रहती हैं जब कभी-कभी इंटरनैट चल जाता है, तो जो भी किताबें उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करती हैं।
 
मेरी सबसे छोटी बेटी घिसे हुए गत्ते के टुकड़ों पर चित्र बनाती है, जबकि मेरा सबसे छोटा बेटा, जो अभी चार साल का है, उसे बम धमाकों की आवाज़ के अलावा कुछ और याद ही नहीं। उसके मासूम सवालों के सामने हम बिल्कुल असहाय खड़े होते हैं। यहाँ न तो स्कूल हैं, न पढ़ाई… इस निर्मम हकीक़त के बीच, सिर्फ़ एक कोशिश है, किसी तरह उनके भीतर बचपन की मासूम रौशनी को जीवित रखने की।
 
ग़ाज़ा में 6 लाख 25 हज़ार से ज़्यादा बच्चे, शिक्षा से वंचित हो गए हैं। इसकी वजह स्कूलों का तबाह हो जाना और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल का पूरी तरह नष्ट हो जाना है। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य ख़तरे में है।
 
सबकुछ अपनी आँखों से देखना : मैं अन्य पत्रकारों के साथ काम करता हूँ। हम अस्पतालों, सड़कों और राहत शिविरों के बीच भटकते रहते हैं। हम अपने पत्रकारिता के उपकरण, सिर्फ़ घटनाओं को दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए उठाते हैं, जिनकी आवाज़ें इस युद्ध ने ख़ामोश कर दी हैं।
 
हम एक ऐसे बच्चे को कैमरे में दर्ज करते हैं, जो कुपोषण से बुरी तरह पीड़ित है, उस व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जिसका सब कुछ खो गया है, और उस महिला की आँखों में आँसू देखते हैं जो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रही है।
 
हम एक ऐसा दृश्य दर्ज करते हैं, जो हर दिन दोहराया जाता है: हज़ारों लोग, आटे के ट्रक तक पहुँचने की होड़ में दौड़ पड़ते हैं। वे ट्रकों के पीछे भागते हैं और ज़मीन पर गिरे आटे के आखिरी कणों तक को समेटते हैं। उन्हें ख़तरे की परवाह नहीं, क्योंकि रोटी के एक टुकड़े तक पहुँच पाने की उम्मीद, अब ज़िन्दगी से भी ज़्यादा क़ीमती हो गई है।
 
हम सड़कों पर चलते हैं, हर आवाज़ के प्रति सतर्क, जैसे हर मोड़ पर मौत का इन्तेज़ार कर रहे हों। अब न किसी आश्चर्य के लिए वक़्त है, न दुख के लिए… यहाँ केवल लगातार तनाव और बेचैनी है, जो अब यहाँ बचे लोगों के शरीर और आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। यह वही सच्चाई है जिसे कैमरे नहीं दिखा पाते, लेकिन जिसे हम हर दिन दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं।
 
यूएन सहयोगियों का दर्द : हम संयुक्त राष्ट्र और उसकी विभिन्न एजेंसियों के राहत प्रयासों को दर्ज करते हैं। मैं देखता हूँ कि कर्मचारी, अपने वाहनों में ही सोते है ताकि सीमाओं के पास रह सके, और मैं अपने ग़ाज़ावासियों की कहानियाँ सुनते वक़्त यूएन के हमारे सहयोगियों को रोते हुए भी देखता हूँ।
 
मदद नाकाफ़ी है। सीमाएँ अचानक खुलती और बन्द हो जाती हैं, और कई इलाक़ों तक कई दिनों तक कोई सहायता नहीं पहुँचती है। ग़ाज़ा सिटी के पश्चिमी हिस्सों में भीड़ बहुत ज़्यादा है। हर मोड़ पर, पगडंडियों पर और बमबारी में तबाह हुए घरों के मलबे के बीच… हर जगह तिरपाल लगे हुए हैं, और हालात बेहद भयावह हैं।
 
सूने पड़े बाज़ार : स्थानीय मुद्रा की क़ीमत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। जिनके बैंक खातों में कुछ धन बचा भी है, वे उसे निकालने के लिए 50 प्रतिशत तक शुल्क दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बाज़ार लगभग ख़ाली मिलते हैं. जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, वे बेहद ऊँचे दामों पर बिक रही हैं। सब्ज़ियाँ मुश्किल से मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो एक किलो सब्ज़ी की क़ीमत 30 डॉलर से ज़्यादा होती है। फल और माँस अब सिर्फ़ याद बन चुके हैं।
 
ग़ाज़ा की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है, जहाँ 85 प्रतिशत अस्पताल अब काम नहीं कर रहे और डायलिसिस व कीमोथेरेपी जैसी सेवाएँ लगभग बन्द हो चुकी हैं। दीर्घकालिक बीमारियों की दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मैं अपने माता-पिता के लिए दवाइयाँ नहीं जुटा पा रहा हूँ, जिन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप है। और, मेरे भाई के घायल हाथ को बचाने के लिए जो सर्जरी ज़रूरी है… उसकी कोई उम्मीद नहीं बची है। वह हवाई हमले में घायल हुआ था।
 
हर चीज़ का दर्शक : कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं दो पहचानों के बीच फँसा हुआ हूँ, एक पत्रकार जो इस पीड़ा को दर्ज कर रहा है, और एक इनसान जो इसे खुद़ झेल रहा है। शायद, हमारी पत्रकारिता की यही असली ताक़त है, ग़ाज़ा पट्टी के बीचो-बीच से, दुनिया को सच्चाई बताने की कोशिश करना… उस त्रासदी के दिल से एक आवाज़ बनकर, जो हर दिन यहाँ घट रही है।
 
ग़ाज़ा में हर दिन एक नया सवाल लेकर आता है:
क्या हम जीवित बचेंगे?
क्या हमारे बच्चे पानी की तलाश से सही-सलामत लौटेंगे?
क्या यह युद्ध कभी ख़त्म होगा?
क्या सीमाएँ खुलेंगी ताकि मदद पहुँच सके?
यहीं से हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो कहानियाँ कही नहीं जातीं, वे मर जाती हैं। 
 
और ग़ाज़ा में हर बच्चे, हर महिला, हर पुरुष की आवाज़ सुने जाने की हक़दार है। 
मैं एक पत्रकार हूँ।
मैं एक पिता हूँ।
मैं बेघर हूँ।
और मैं, हर चीज़ का गवाह हूँ।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियनकनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेनींद की गोलियां और कीटनाशक का इस्‍तेमाल, पुलिस से बचने के लिए हत्‍याओं के नए नए गुर सीख रहीं कातिल पत्‍नियां

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

और भी वीडियो देखें

Ahmedabad Plane Crash : अमेरिकी लॉ फर्म लड़ेगी 65 पीड़ित परिवारों का केस, विमान हादसे में हुई थी 260 लोगों की मौत

Ahmedabad Plane Crash : अमेरिकी लॉ फर्म लड़ेगी 65 पीड़ित परिवारों का केस, विमान हादसे में हुई थी 260 लोगों की मौतAhmedabad Air India plane crash case : एयर इंडिया के विमान की 12 जून को हुई दुर्घटना में अपने परिजनों को खोने वाले भारत और ब्रिटेन के कम से कम 65 परिवारों ने अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित कानूनी कंपनी बेस्ली एलन की सेवाएं ली हैं। कानूनी फर्म के विमानन वकील माइक एंड्रयूज ने वडोदरा शहर आने से पहले अहमदाबाद के मेघानीनगर क्षेत्र में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।

साड़ी का टुकड़ा बना राखी की डोर, भावुक हुए मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी

साड़ी का टुकड़ा बना राखी की डोर, भावुक हुए मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामीUttarakhand News: उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दीं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईशनपुर निवासी श्रीमती धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आई थीं।

वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, बोले- कांग्रेस डरने वाली नहीं, आखिर तक लड़ेगी लड़ाई

वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, बोले- कांग्रेस डरने वाली नहीं, आखिर तक लड़ेगी लड़ाईMallikarjun Kharge News : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा किए वोट चोरी के खुलासे का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के बजाय शपथ और हलफनामे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और इस मामले में आखिर तक लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया है।

बिहार में भाजपा नेता लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट, क्या हैं प्रशांत किशोर के बयान के मायने

बिहार में भाजपा नेता लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट, क्या हैं प्रशांत किशोर के बयान के मायनेPrashant Kishor called BJP leaders corrupt: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग में ‘गंभीर अनियमितताओं’ का दावा करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा के नेता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से अधिक भ्रष्ट हैं। बिहार में राजग शासनकाल में यह विभाग लगातार भाजपा के पास रहा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी रक्षाबंधन की बधाई, कहा- प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है यह त्योहार

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी रक्षाबंधन की बधाई, कहा- प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है यह त्योहारPresident Draupadi Murmu News : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके सम्मान के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। यह त्योहार समाज में सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com