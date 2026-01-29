गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उज्जैन न्यूज
  4. No entry for non-Hindus in Ujjain Mahakal Temple demand for ban on the lines of Chardham
Written By
Last Updated :उज्जैन , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (18:04 IST)

महाकाल मंदिर में गैर हिन्दुओं की नो इंट्री, चारधाम की तर्ज पर उठी बैन की मांग

Ujjain
देवभूमि उत्तराखंड के चारधाम मंदिरों में गैर हिन्दुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव के बाद अब इसकी आंच मध्यप्रदेश के महाकाल मंदिर तक पहुंच गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी सनातन धर्म में आस्था न रखने वालों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की जा रही है। हिन्दू संगठनों और उज्जैन के कुछ प्रमुख संतों का तर्क है कि महाकाल मंदिर कोई 'पर्यटन स्थल' नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है।

मीडिया खबरों के मुताबिक स्थानीय हिन्दूवादी संगठनों और मंदिर से जुड़े कुछ पुजारियों का कहना है कि  जिस तरह उत्तराखंड की मंदिर समितियों ने 'सनातन धर्म' में विश्वास न रखने वालों को पवित्र परिसरों से दूर रखने का फैसला किया है, वैसा ही नियम महाकाल मंदिर में भी लागू होना चाहिए।  संगठनों ने आरोप लगाया कि कई बार गैर-हिन्दू केवल घूमने के उद्देश्य से आते हैं और मंदिर की मर्यादा के विपरीत आचरण करते हैं। 

यहां पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। हिन्दू संगठनों ने दावा किया कि 2025 में महाकाल मंदिर परिसर से एक दर्जन से अधिक गैर हिन्दू युवकों को पकड़ा है, जो लड़कियों के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे थे। उज्जैन में यह मांग अब एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रही है। यदि मंदिर प्रबंध समिति इस दिशा में कोई कदम उठाती है, तो इसका असर देश के अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और मंदिरों पर भी पड़ना तय है।

आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश

प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड या पहचान पत्र की गहन जांच हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल हिन्दू श्रद्धालु ही अंदर जा रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और गंगोत्री मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों के गर्भगृह और मुख्य परिसर में गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे उज्जैन के संगठनों को बल मिला है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
उत्‍तर प्रदेश में खेल खेल में बच्चे समझेंगे संविधान, कचरे को रिसाइकल कर बनाया अनोखा संविधान पार्क

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बतायाPinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी।

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था ExpertWho were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं। को-पायलट शांभवी पाठक, एक प्रशिक्षित कॉमर्शियल पायलट थीं।

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नामअजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा दो पाटों के बीच रहा। एक तरफ जहां उनके काम करने की शैली और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 'जननेता' बनाया, वहीं उनके करियर के साथ जुड़ा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का वह अमिट दाग भी सुर्खियों में रहा। हालांकि जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उन्हें राहत दी थी।

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

और भी वीडियो देखें

Ajit Pawar plane crash : बारामती हादसे का सच बताएगा Black box, दिल्ली से शुरू हुई बड़ी कार्रवाई, जांच में जुटी AAIB

Ajit Pawar plane crash : बारामती हादसे का सच बताएगा Black box, दिल्ली से शुरू हुई बड़ी कार्रवाई, जांच में जुटी AAIBमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का 'ब्लैक बॉक्स' बरामद कर लिया गया है और उसे सुरक्षित कस्टडी में ले लिया गया है।

योगी कैबिनेट का अहम फैसला, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा मजबूत फंड, विकास शुल्क प्रणाली में होगा संशोधन

योगी कैबिनेट का अहम फैसला, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा मजबूत फंड, विकास शुल्क प्रणाली में होगा संशोधनUttar Pradesh news : प्रदेश के शहरी इलाकों में सड़कों, खाली पड़े स्थानों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बुनियादी तथा अन्य जन सुविधाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू करने और इससे जुड़ी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।

11 फरवरी को पेश होगा उत्‍तर प्रदेश का बजट, विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक मजबूती पर रहेगा फोकस

11 फरवरी को पेश होगा उत्‍तर प्रदेश का बजट, विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक मजबूती पर रहेगा फोकसUttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से प्रारंभ होगा।

बहराइच के आपदा प्रभावित 136 परिवारों का होगा पुनर्वास, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बहराइच के आपदा प्रभावित 136 परिवारों का होगा पुनर्वास, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसलाUttar Pradesh news : बहराइच जनपद के राजस्व ग्राम भरथापुर के आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के क्रम में गुरुवार को कैबिनेट ने ग्राम को विस्थापित कर 136 परिवारों के पुनर्वास की योजना को मंजूरी दे दी है। पुनर्वास के बाद बसाई जाने वाली नई बस्ती का नामकरण मुख्यमंत्री की अनुमति से किया जाएगा।

HAL और रूस के बीच 'सुखोई सुपरजेट-100' के लिए समझौता, Civil Aviation में देश को कैसे होगा फायदा

HAL और रूस के बीच 'सुखोई सुपरजेट-100' के लिए समझौता, Civil Aviation में देश को कैसे होगा फायदातेजस और सुखोई-30 MKI जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अब नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक HAL ने रूस की यूनिटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) के साथ भारत में 'सुखोई सुपरजेट-100' (SSJ-100) यात्री विमान बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com