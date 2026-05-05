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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :चेन्नई , मंगलवार, 5 मई 2026 (23:43 IST)

Thalapathy Vijay : तमिलनाडु में TVK की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी, विजय जल्द ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ

Tamil Nadu election results
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार राजनीतिक शुरुआत करते हुए 234 सदस्यीय सदन में 108 सीटें जीतने के एक दिन बाद, TVK प्रमुख Vijay ने मंगलवार को चेन्नई स्थित अपने पट्टिनमपक्कम आवास पर नव-निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्रिमंडल गठन को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। सोमवार को आए नतीजों में TVK ने बड़ा उलटफेर करते हुए एमके स्टालिन की अगुवाई वाली DMK को हराया और AIADMK को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। करीब छह दशक में यह पहला मौका है जब तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व निर्णायक रूप से टूटा है।
सूत्रों के मुताबिक, विजय 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ नौ मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। हालांकि, TVK साधारण बहुमत से 10 सीटें पीछे रह गई है, ऐसे में बैठक में गठबंधन सरकार बनाने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।
 
 संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। इनमें एक प्रशंसक से नेता बने आयोजक, पूर्व IRS अधिकारी, बीजेपी से जुड़े रहे सोशल मीडिया रणनीतिकार और अनुभवी राजनीतिक नेता शामिल हैं। इस बीच, पार्टी ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल Rajendra Arlekar से मुलाकात का समय मांगा है।
राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि कांग्रेस और कई छोटे दल TVK के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, विजय कांग्रेस, वाम दलों और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों जैसे Viduthalai Chiruthaigal Katchi, Communist Party of India (Marxist), Communist Party of India और Indian Union Muslim League से बातचीत कर रहे हैं।
 
गौरतलब है कि ये सभी दल फिलहाल DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं। 23 अप्रैल को हुए चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीतीं, जबकि IUML, CPI, CPI(M) और VCK को 2-2 सीटें मिलीं।
 
अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी TVK का साथ देते हैं, तो विजय की पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बना सकती है। हालांकि, DMK ने भरोसा जताया है कि VCK और वाम दल उनके गठबंधन से अलग नहीं होंगे।

कांग्रेस ने कहा- विजय ने समर्थन मांगा 

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) नेता विजय ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए उससे समर्थन मांगा है और आलाकमान ने पार्टी की प्रदेश इकाई को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि तमिलनाडु का जनादेश धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है और वह भाजपा तथा उसके प्रतिनिधि समूहों को सत्ता से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। Edited by : Sudhir Sharma
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