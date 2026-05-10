Vijay first decisions as CM : तमिलनाडु CM बनते ही एक्शन में विजय, 3 बड़े फैसलों के दस्तावेजों पर किए सिग्नेचर

तमिलगा वेत्री कषगम (tvk) के संस्थापक विजय रविवार को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ही एक्शन में आ गए। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल गठित करने और राज्यभर में मादक पदार्थ तस्करी रोधी इकाइयां बनाने संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यहां जवाहरलाल नेहरू इनडोर स्टेडियम में अपने पहले संबोधन में कहा कि ‘‘वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय’’ के लिए प्रतिबद्ध शासन के नए युग की शुरुआत अब हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके अलावा सत्ता का कोई दूसरा केंद्र नहीं होगा और वही सत्ता के एकमात्र केंद्र होंगे।