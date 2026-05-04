तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: भ्रष्टाचार, ड्रग्स और विजय के प्रति नफरत? डीएमके की करारी हार के असली कारण

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। नवीनतम रुझानों के मुताबिक टीवीके 104 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि डीएमके 68 और एआईएडीएमके 62 सीटों पर है। इन आंकड़ों से साफ हो चुका है कि एम.के. स्टालिन की डीएमके सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। मात्र दो साल पहले बनी पार्टी के साथ अभिनेता विजय ने 50 साल पुरानी डीएमके को धूल चटा दी है। तो आखिर जनता ने डीएमके का साथ क्यों छोड़ दिया? ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए असली कारण:2021 में सत्ता संभालने के बाद एम.के. स्टालिन और उनके करीबी तंत्र ने जनता की असली पीड़ा को समझने की कोशिश ही नहीं की। खुफिया विभाग और सलाहकारों ने उन्हें यह झूठा भरोसा दिलाया कि “सब ठीक है, लोग खुश हैं”। नतीजा यह हुआ कि जनता का गुस्सा और असंतोष पूरी तरह अनदेखा रह गया।सरकार के हर विभाग में खुला भ्रष्टाचार और परिवारवाद चरम पर था। सरकारी अधिकारियों पर भी जबरदस्त दबाव डाला जा रहा था।तमिलनाडु में गंजा और अन्य नशीले पदार्थों की लत ने युवाओं को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। 15 साल से ऊपर के लाखों युवा नशे की गिरफ्त में आ गए, जिससे अपराधों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस गंभीर मुद्दे को हल्के में लिया, जो युवा वोटरों और उनके परिवारों में सबसे बड़ा आक्रोश का कारण बना।महिलाओं पर यौन अत्याचार के मामले बढ़े। पुलिस, जिसका सीधा जिम्मा स्टालिन के पास था, पूरी तरह अनियंत्रित हो गई। थानों में संदिग्ध मौतें, आम लोगों पर ज्यादतियां और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का बदतमीजी भरा व्यवहार आम हो गया। इससे खासकर महिलाओं और आम नागरिकों में भारी नाराजगी फैली।कई बड़े वादे पूरे नहीं किए गए। सफाई कर्मचारी, सहायक कर्मी और इंटरमीडिएट शिक्षकों के आंदोलन को पुलिस लाठीचार्ज से कुचला गया। करूर घटना का सारा दोष विजय पर डालने की कोशिश भी उल्टी पड़ गई।विजय ने डीएमके पर लगातार हमले बोले। उनका “डीएमके एक शैतानी ताकत है” वाला बयान मोबाइल पर वायरल होकर हर गांव और मोहल्ले तक पहुंच गया। जनता पहले से नाराज थी, इसलिए विजय की बात दिल तक बैठ गई।डीएमके कार्यकर्ताओं और आईटी विंग ने विजय, उनके फैंस और टीवीके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पार्टी नेतृत्व ने इसे नहीं रोका, बल्कि चुपचाप ताली बजाई। इससे तटस्थ और आम मतदाताओं में भी डीएमके के प्रति नफरत बढ़ गई।डीएमके नेतृत्व को भरोसा था कि महिलाओं को 1000 मासिक, चुनाव से पहले 5000, फ्री बस यात्रा और वोट के बदले नकद बांटने से सब ठीक हो जाएगा। यही घमंड उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ।जनता का फैसलानए युवा मतदाताओं, महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और कई पुराने डीएमके वोटरों ने भी इस बार बदलाव चुना। उन्होंने टीवीके के ‘व्हिसल’ चिह्न पर भरोसा जताया।भ्रष्टाचार, ड्रग्स, पुलिस की मनमानी, वादाखिलाफी और जनता से दूरी— इन सबने मिलकर डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं विजय ने महज दो साल में जनता की नाराजगी को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रच दिया। जनता ने साफ संदेश दिया है— पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी।Edited By: Naveen R Rangiyal