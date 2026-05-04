सोमवार, 4 मई 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026
  3. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. The Real Reasons Behind DMK's Crushing Defeat
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : सोमवार, 4 मई 2026 (16:29 IST)

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: भ्रष्टाचार, ड्रग्स और विजय के प्रति नफरत? डीएमके की करारी हार के असली कारण

Vijay and stalin
(तमिलनाडू से बालाकृष्नन की ग्राउंड रिपोर्ट)
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। नवीनतम रुझानों के मुताबिक टीवीके 104 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि डीएमके 68 और एआईएडीएमके 62 सीटों पर है। इन आंकड़ों से साफ हो चुका है कि एम.के. स्टालिन की डीएमके सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। मात्र दो साल पहले बनी पार्टी के साथ अभिनेता विजय ने 50 साल पुरानी डीएमके को धूल चटा दी है। तो आखिर जनता ने डीएमके का साथ क्यों छोड़ दिया? ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए असली कारण:

डीएमके हार के प्रमुख कारण
1. जनता से पूरी तरह कटाव
2021 में सत्ता संभालने के बाद एम.के. स्टालिन और उनके करीबी तंत्र ने जनता की असली पीड़ा को समझने की कोशिश ही नहीं की। खुफिया विभाग और सलाहकारों ने उन्हें यह झूठा भरोसा दिलाया कि “सब ठीक है, लोग खुश हैं”। नतीजा यह हुआ कि जनता का गुस्सा और असंतोष पूरी तरह अनदेखा रह गया।

2. वंशवाद और rampant भ्रष्टाचार
सरकार के हर विभाग में खुला भ्रष्टाचार और परिवारवाद चरम पर था। सरकारी अधिकारियों पर भी जबरदस्त दबाव डाला जा रहा था।

3. युवाओं में ड्रग्स की बाढ़
तमिलनाडु में गंजा और अन्य नशीले पदार्थों की लत ने युवाओं को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। 15 साल से ऊपर के लाखों युवा नशे की गिरफ्त में आ गए, जिससे अपराधों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस गंभीर मुद्दे को हल्के में लिया, जो युवा वोटरों और उनके परिवारों में सबसे बड़ा आक्रोश का कारण बना।

4. महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल और पुलिस का आतंक :
महिलाओं पर यौन अत्याचार के मामले बढ़े। पुलिस, जिसका सीधा जिम्मा स्टालिन के पास था, पूरी तरह अनियंत्रित हो गई। थानों में संदिग्ध मौतें, आम लोगों पर ज्यादतियां और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का बदतमीजी भरा व्यवहार आम हो गया। इससे खासकर महिलाओं और आम नागरिकों में भारी नाराजगी फैली।

5. वादाखिलाफी और आंदोलनों का दमन : 
कई बड़े वादे पूरे नहीं किए गए। सफाई कर्मचारी, सहायक कर्मी और इंटरमीडिएट शिक्षकों के आंदोलन को पुलिस लाठीचार्ज से कुचला गया। करूर घटना का सारा दोष विजय पर डालने की कोशिश भी उल्टी पड़ गई।

6. विजय का तीखा हमला और “Evil Force” वाला बयान: 
विजय ने डीएमके पर लगातार हमले बोले। उनका “डीएमके एक शैतानी ताकत है” वाला बयान मोबाइल पर वायरल होकर हर गांव और मोहल्ले तक पहुंच गया। जनता पहले से नाराज थी, इसलिए विजय की बात दिल तक बैठ गई।

7. सोशल मीडिया पर घृणा का जहर: 
डीएमके कार्यकर्ताओं और आईटी विंग ने विजय, उनके फैंस और टीवीके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पार्टी नेतृत्व ने इसे नहीं रोका, बल्कि चुपचाप ताली बजाई। इससे तटस्थ और आम मतदाताओं में भी डीएमके के प्रति नफरत बढ़ गई।

8. अति आत्मविश्वास और पैसा-मुफ्तखोरी की रणनीति: 
डीएमके नेतृत्व को भरोसा था कि महिलाओं को 1000 मासिक, चुनाव से पहले 5000, फ्री बस यात्रा और वोट के बदले नकद बांटने से सब ठीक हो जाएगा। यही घमंड उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ।जनता का फैसलानए युवा मतदाताओं, महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और कई पुराने डीएमके वोटरों ने भी इस बार बदलाव चुना। उन्होंने टीवीके के ‘व्हिसल’ चिह्न पर भरोसा जताया।

2026 का चुनाव डीएमके के लिए एक बड़ा सबक है: 
भ्रष्टाचार, ड्रग्स, पुलिस की मनमानी, वादाखिलाफी और जनता से दूरी— इन सबने मिलकर डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं विजय ने महज दो साल में जनता की नाराजगी को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रच दिया। जनता ने साफ संदेश दिया है— पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चीनी कंपनी की धमकी पर झुका पा‍किस्‍तान, गधे के मांस निर्यात को दी मंजूरी, चीन को इस व्यापार में दिलचस्पी क्यों?

चीनी कंपनी की धमकी पर झुका पा‍किस्‍तान, गधे के मांस निर्यात को दी मंजूरी, चीन को इस व्यापार में दिलचस्पी क्यों?Approval Granted for Donkey Meat Exports : पाकिस्तान ने आखिरकार चीन को गधे के मांस के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह फैसला एक चीनी कंपनी द्वारा अपना परिचालन बंद करने की चेतावनी दिए जाने के बाद लिया गया है। चीनी कंपनी ने मंजूरी में लेटलतीफी पर गुस्सा जताते हुए घोषणा की थी कि ऐसा चलता रहा तो वह पाकिस्तान में अपना काम बंद कर देगी। कंपनी की इस घोषणा से पाकिस्तान के बाजार जगत में हलचल मच गई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को आनन-फानन में इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। यह विवाद ग्वादर में सक्रिय 'हानगेंग ट्रेड कंपनी' से संबंधित है।

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज, 46000 टन LPG से लदा है टैंकर, जानिए कब पहुंचेगा भारत?

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज, 46000 टन LPG से लदा है टैंकर, जानिए कब पहुंचेगा भारत?Indian LPG ship have crossed Strait of Hormuz : भारत के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आ रहा एक टैंकर शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से निकल चुका है और अब देश की ओर बढ़ रहा है। मार्शल द्वीप के ध्वज वाला यह एलपीजी वाहक 'एमटी सर्व शक्ति' 46,313 टन एलपीजी की ढुलाई कर रहा है। इसमें चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं, जिनमें 18 भारतीय नागरिक हैं। पोत ने 2 मई को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पार किया। इसके 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचने की संभावना है।

रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भी हुई उत्‍पीड़न का शिकार, आरोपों पर क्‍या बोले बृजभूषण?

रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भी हुई उत्‍पीड़न का शिकार, आरोपों पर क्‍या बोले बृजभूषण?Women Wrestler Vinesh Phogat : सीनियर महिला पहलवान विनेश फोगाट 18 महीने बाद कुश्ती में वापसी करने जा रही हैं। वह गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें विनेश ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान विनेश फोगाट द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर भी बृजभूषण सिंह ने जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

होर्मुज नाकेबंदी से बढ़ा खाद संकट, खतरे में फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा, क्या भारत पर भी होगा असर

होर्मुज नाकेबंदी से बढ़ा खाद संकट, खतरे में फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा, क्या भारत पर भी होगा असरअमेरिका-ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट में जारी नाकेबंदी का असर अब वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा पर साफ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल और निर्यात बाधित होने से दुनिया भर में 'फर्टिलाइजर संकट' गहराता जा रहा है। इससे किसानों की लागत वहन क्षमता चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है।

ईरान ने अमेरिका को भेजा 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान

ईरान ने अमेरिका को भेजा 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लानमिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए इस प्रस्ताव में ईरान ने ट्रंप प्रशासन के नौ-सूत्रीय ढांचे का जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान की ओर से आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यदि तेहरान किसी भी तरह की 'गलत हरकत' करता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू की जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

Election Result 2026 : पश्चिम बंगाल-असम में भाजपा की बड़ी बढ़त, तमिलनाडु में TVK का धमाकेदार डेब्यू

Election Result 2026 : पश्चिम बंगाल-असम में भाजपा की बड़ी बढ़त, तमिलनाडु में TVK का धमाकेदार डेब्यूपश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी रहने के बीच, पूर्वी भारत भगवा रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। अगर भाजपा ऐतिहासिक जीत की तलाश में है, तो टीएमसी ने भी लगातार चौथी बार सत्ता बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत की है।

LIVE: विधानसभा चुनाव में क्या है दिग्गज नेताओं का हाल?

LIVE: विधानसभा चुनाव में क्या है दिग्गज नेताओं का हाल?Assembly Election Results 2026: पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर पूरे देश की नजर है। तमिलनाडु में फिल्म स्टार और टीवीके नेता विजय थलप‍ति भी उलटफेर कर सकते हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पल-पल का अपडेट

election result 2026 : भवानीपुर में हंगामा, रुकी काउंटिंग, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी पहुंचे

election result 2026 : भवानीपुर में हंगामा, रुकी काउंटिंग, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी पहुंचेपश्चिम बंगाल के वीवीआईपी सीट भवानीपुर में हंगामा हो रहा है. यहां 12 राउंड की काउंटिंग की एनाउंसमेंट रोक दी गई है। मतदान केंद्र के अंदर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। खबरें यह भी हैं कि ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलने जा सकती हैं।

LIVE: तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी चुनाव परिणाम 2026 : पार्टीवार दलीय स्थिति

LIVE: तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी चुनाव परिणाम 2026 : पार्टीवार दलीय स्थितितमिलनाडु (234), केरल (140) विधानसभा चुनाव में इस बार उलटफेर देखने को मिल सकता है। 30 सीटों वाले पुडुचेरी में एनडीए की सत्ता यथावत रह सकती है। केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में आ सकती है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके नेता और फिल्म स्टार विजय थलपति सत्तारूढ़ द्रमुक का गणित बिगाड़ सकते हैं।

बंगाल में BJP का शू्न्य तक का सफर, आखिर कैसे ढह गया ममता बनर्जी का किला

बंगाल में BJP का शू्न्य तक का सफर, आखिर कैसे ढह गया ममता बनर्जी का किलापश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com