शुक्रवार, 8 मई 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026
  3. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. tamilnadu government formation vijay tvk majority dmk aiadmk alliance news
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : शुक्रवार, 8 मई 2026 (16:28 IST)

Joseph Vijay : TVK ने जुटाया बहुमत का आंकड़ा, थलपति विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिलेंगे

Tamil Nadu Government Formation
अभिनेता से नेता बने थलपति विजय तमिलनाडु के राज्यपाल RV Arlekar से फिर मुलाकात करेंगे। लगातार तीन दिनों में यह उनकी तीसरी बैठक होगी। माना जा रहा है कि विजय राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश करेंगे।

टीवीके नेता विजय को आखिरकार बहुमत का दावा करने के लिए जरूरी सीटों का आंकड़ा पा लिया है। इसमें कांग्रेस की 5 और वीसीके, सीपीएम और सीपीआई की दो-दो सीटें शामिल हैं। इन दलों के समर्थन से विजय ने बहुमत के लिए 118 सीटों के जादुई आंकड़े को छू लिया है।
 
 बताया जा रहा है कि विजय के पास अब सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पांच विधायकों के अलावा Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), Communist Party of India (Marxist) और Communist Party of India के दो-दो विधायकों का समर्थन मिलने से टीवीके का आंकड़ा 118 सीटों के बहुमत के पार पहुंच गया है।
 
 इससे पहले विजय और राज्यपाल आरवी अर्लेकर की मुलाकात बुधवार और गुरुवार को भी हुई थी। हालांकि दोनों बार राज्यपाल ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि टीवीके प्रमुख के पास सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं है।
 
इसी बीच तमिल राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है। खबरें हैं कि दशकों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रही Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) और All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए 50 साल बाद साथ आ सकती हैं। उधर, चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर टीवीके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। CPI, CPI(M) और VCK के समर्थन की खबरों के बीच समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया।   

तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या 234 है। 234 सदस्यीय विधानसभा में इस बार बंटा हुआ जनादेश आया है। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से पीछे रह गई। डीएमके को 59 सीटें मिलीं जबकि एआईएडीएमके ने 47 सीटें जीतीं। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासा

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासामुंबई का रहस्यमयी मामला : तरबूज में चूहे की दवा, परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने मचाया हड़कंप

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेश

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेशरॉयल एनफिल्ड (Royal Enfield) आंध्र प्रदेश में अपना नया मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना में कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के बाहर कंपनी का यह पहला बड़ा प्रोडक्शन विस्तार होगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री Nara Lokesh ने सोशल मीडिया के जरिए इस परियोजना के संकेत दिए हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासा

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासाChandranath Rath Murder Case : चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है।

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' शब्द मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हिंसक अनुष्ठान बन चुका है। दशकों से बंगाल की माटी ने मतपेटियों के साथ-साथ बारूद की गंध और अपनों का रक्त भी देखा है। आज जब राज्य एक बार फिर वैचारिक और चुनावी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में 'पोरिबोर्तन' (परिवर्तन) की इबारत हमेशा रक्त से ही लिखी जाएगी?

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादान

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादानकहते हैं कि प्‍यार कोई हद नहीं जानता। प्रेमी हर हद को पार कर जाते हैं। वो न जात देखता है न धर्म। ऐसा ही गजब लव स्टोरी का एक मामला सामने आया है। खबर है मध्‍यप्रदेश के सतना जिले की। फिरोजा खातून सतना जेल में सहायक जेलर हैं। उनका दिल इसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

महिला एसआई पर भाजपा नेता को चांटा मारने का आरोप, महूनाका पर हंगामा, रोड जाम किया, बसें रोकीं, संस्‍पैंड की मांग

महिला एसआई पर भाजपा नेता को चांटा मारने का आरोप, महूनाका पर हंगामा, रोड जाम किया, बसें रोकीं, संस्‍पैंड की मांगइंदौर के महू नाका पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दोनों तरफ के रोड जाम किए, बसें रोकीं और वाहनों को रोककर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल, इंदौर के महू नाका चौराहे पर शुक्रवार को पुलिस चेकिंग के दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे को रोकने के बाद विवाद खड़ा हो गया।

लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?

लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?Gold Silver Rates 8 May : सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी का दौर जारी रहा। एमसीएक्स और बुलियन मार्केट के साथ ही सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही।

फोन पर रथ कराह रहे थे, उधर से गोलियों की आवाजें आ रहीं थी, भाजपा विधायक घोष ने बयां किया खौफनाक मंजर

फोन पर रथ कराह रहे थे, उधर से गोलियों की आवाजें आ रहीं थी, भाजपा विधायक घोष ने बयां किया खौफनाक मंजरभाजपा नेता चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या से राजनीतिक हलचल मच गई है। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक शंकर घोष ने चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्होंने रथ से फोन पर बात करते समय पहले कराहने की आवाज सुनी और फिर गोली चलने की आवाज भी सुनी।

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव पर 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क वैदिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव पर 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क वैदिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजनइंदौर। आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान एवं नयनतारा स्पोर्ट्स एंड योगा वेलफेयर सोसायटी, इंदौर द्वारा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क भव्य ग्रामीण वैदिक सामूहिक विवाह समारोह को

BPSC TRE 4.0 भर्ती विवाद: नोटिफिकेशन की मांग पर बरसीं लाठियां, पटना की सड़कों पर छात्र लहूलुहान

BPSC TRE 4.0 भर्ती विवाद: नोटिफिकेशन की मांग पर बरसीं लाठियां, पटना की सड़कों पर छात्र लहूलुहानबिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.0 के लिए परीक्षा अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को तितर-बितर करने के लिए शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्र चोटिल हो गए। कांग्रेस ने नौकरी मांग रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को भाजपा का जंगलराज बताया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com