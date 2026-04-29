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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: चेन्नई , बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (22:29 IST)

Tamil Nadu Election 2026 में क्या विजय की TVK करेगी बड़ा उलटफेर, एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़े

Thalapathy Vijay TVK party
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में मुख्य मुकाबला भले ही डीएमके और एआईएडीएमके के बीच माना जा रहा हो, लेकिन एग्जिट पोल्स में अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को “एक्स फैक्टर” के रूप में उभरता दिखाया गया है। अधिकांश सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है, लेकिन कई एजेंसियों ने विजय की पार्टी के प्रभावशाली डेब्यू की भी भविष्यवाणी की है। 23 अप्रैल को एक चरण में हुए मतदान में शाम 5 बजे तक 82.24 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान शाम 6 बजे संपन्न हुआ। 
एग्जिट पोल के मुताबिक, कुछ एजेंसियों ने TVK को मजबूत प्रदर्शन करते हुए अहम भूमिका निभाने की संभावना जताई है। एक्सिस माय इंडिया ने विजय की पार्टी को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और वोट शेयर में डीएमके+ के साथ 35-35 प्रतिशत की बराबरी बताई है। कामाख्या एनालिटिक्स ने भी TVK को 67 से 81 सीटें दी हैं, जो सही साबित होने पर सरकार गठन में विजय की बड़ी भूमिका तय कर सकती हैं।
अन्य एजेंसियों के अनुमान अपेक्षाकृत कम हैं। पी-मार्क ने TVK को 16 से 26 सीटें, मैट्रिज़ ने 10 से 12 सीटें, जेवीसी ने 8 से 15 सीटें, प्रजा पोल ने 1 से 9 सीटें और पीपल्स इनसाइट ने 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।
 
वहीं, डीएमके और एआईएडीएमके को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल्स में सत्तारूढ़ डीएमके+ गठबंधन की जीत का अनुमान है। एक्सिस माय इंडिया ने डीएमके को 92 से 110 सीटें और एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें दी हैं। मैट्रिज़ ने डीएमके+ को 122 से 132 सीटें और एआईएडीएमके गठबंधन को 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।
पी-मार्क और पीपल्स पल्स ने डीएमके+ को 125 से 145 सीटें और एनडीए (एआईएडीएमके के नेतृत्व में) को 65 से 85 सीटें दी हैं। हालांकि, जेवीसी ने अन्य एजेंसियों से अलग अनुमान देते हुए एआईएडीएमके-एनडीए को 128 से 147 सीटें और डीएमके+ को 75 से 95 सीटें मिलने की बात कही है। कामाख्या एनालिटिक्स ने डीएमके+ को 78 से 95 और एआईएडीएमके गठबंधन को 68 से 84 सीटें दी हैं।
तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच रहा। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस, डीएमडीके और वीसीके शामिल हैं, जबकि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी और पीएमके सहयोगी दल के रूप में चुनाव मैदान में हैं। Edited by : Sudhir Sharma
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