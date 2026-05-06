तमिलनाडु में AIADMK में बवाल, विजय के समर्थन में पलानीसामी के 30 विधायक?

तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के समर्थन से पार्टी राज्य में सरकार बनाने के करीब है। इस बीच अन्नाद्रमुक में उस समय बवाल मच गया जब उसके करीब 30 विधायकों ने विजय की टीवीके को समर्थन देने की मांग कर दी।

AIADMK के कुछ विधायकों ने पार्टी महासचिव एडप्पाडी पालनिस्वामी से टीवीके को बाहर से समर्थन देने की अपील की है। अन्नाद्रमुक में बवाल के बीच आज चेन्नई में होने वाली पार्टी विधायक दल की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। CV षणमुगम बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके घर पर कुछ देर में AIADMK MLA पहुंच सकते हैं।

अन्नाद्रमुक ने राज्य में भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी इस बार भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रही। ऐसे में पलानीसामी पर टीवीके सरकार का समर्थन करने का दबाव बढ़ रहा है। विजय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे।

आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे विजय थलापति

टीवीके चीफ थलापति विजय आज राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि TNCC दफ्तर में अब से कुछ देर में मीटिंग होगी। इसके बाद कांग्रेस के 5 MLA विजय से मिलकर समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भेजेंगे। हालांकि डीएमके कांग्रेस के TVK को समर्थन देने से बहुत नाराज है। UML के 2 विधायकों ने डीएमके गठबंधन के साथ ही रहने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में टीवीके को 108 सीटें मिलीं, वहीं डीएमके को 59 सीटें और एआईडीएमके को 47 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने 5 सीटें और PMK ने 4 सीटें हासिल की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विजय कांग्रेस और पीएमके के समर्थन से सरकार बना लेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta