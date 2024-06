INDvsENG: गीली आउटफील्ड के कारण सेमीफाइनल मैच में टॉस में हुई देरी

Fashion designer threatened for doing yoga in Golden Temple : गुजरात के वडोदरा निवासी फैशन डिजाइनर अर्चना मकवाना को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मकवाना 21 जून को पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में योग करने को लेकर आपराधिक मुकदमे का सामना कर रही हैं।