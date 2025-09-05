Share Market : सपाट स्‍तर पर बंद हुआ शेयर बाजार, Sensex और Nifty में आया मामूली बदलाव

Share Market Update News : उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को मामूली बदलाव के साथ लगभग स्थिर बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 7.25 अंक यानी 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,710.76 अंक पर बंद हुआ। दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 6.70 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,741 अंक पर बंद हुआ।

इस दौरान तेल एवं गैस और वाहन कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनियों (FMCG) के शेयरों में गिरावट देखी गई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 7.25 अंक यानी 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,710.76 अंक पर बंद हुआ। इसके 14 शेयरों में बढ़त जबकि 16 शेयरों में गिरावट रही।

सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला लेकिन जल्द ही लाल निशान में चला गया। दोपहर के सत्र में यह 80,321.19 के निचले स्तर पर था, लेकिन उसके बार सुधार आने से गिरावट की भरपाई हो गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स के निचले और ऊपरी स्तर के बीच 715.37 अंक का फासला रहा।

दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 6.70 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,741 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.34 प्रतिशत और मारुति 1.70 प्रतिशत बढ़े। पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इटरनल में भी तेजी रही। दूसरी ओर आईटीसी, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और इंफोसिस लाल निशान में बंद हुए।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, समर्थन स्तरों पर खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांक दिन के निचले स्तर से उबर सके, जिससे बाजार की धारणा थोड़ी सकारात्मक हुई। मांग में सुधार के चलते वाहन क्षेत्र में बढ़त जारी रही।

उन्होंने कहा, वैश्विक संकेतों से भी समर्थन मिला। अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट से पहले अमेरिकी और एशियाई बाजारों में तेजी रही। बाजारों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार मजबूत रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को बढ़त के साथ बंद हुए।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 106.34 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,233.09 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 66.93 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गया।(इनपुट एजेंसी)

