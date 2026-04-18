शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. stock market weekly update market ki baat april 18
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (15:55 IST)

शेयर बाजार में तेजी: मिडिल ईस्ट संकट घटने से निवेशकों के खिले चेहरे, जानें क्या रहा मार्केट का हाल

market ki baat
Share Market Weekly Review : मीडिल ईस्ट से आ रही सकारात्मक खबरों से लगातार दूसरे हफ्ते भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। इस हफ्ते सेंसेक्स में 943 अंक बढ़ा तो निफ्टी में भी 302 अंकों की तेजी दिखाई दी। इस सप्ताह निवेशकों की संपत्ति 14.40 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
 

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 703 अंक टूटकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक बढ़कर 23,842 पर जा पहुंचा। मंगलवार को अंबेडकर जयंती की वजह से शेयर बाजार बंद थे। बुधवार को सेंसेक्स 1264 अंक उछलकर 78111 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 389 अंक बढ़कर 24231 पर जा पहुंचा।
 
गुरुवार को सेंसेक्स 122 अंक गिर गया जबकि निफ्टी 35 अंक गिरकर 24196 पर बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 505 अंक बढ़कर 78500 के करीब जा पहुंचा। वहीं निफ्टी भी करीब 156 अंकों की रिकवरी के साथ 24,300 के पार पहुंच गया।
 

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

अमेरिका ईरान के बीच घटते तनाव के साथ ही इजराइल लेबनान के बीच सीजफायर ने निवेशकों में उत्साह का संचार किया। हार्मुज स्ट्रेट पर भले ही अमेरिका और ईरान में तनाव नजर आ रहा है लेकिन इसके जल्द ही खुलने की उम्मीद भी बंधी है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती आई। बाजार अब यह मानकर चल रहा है कि सीजफायर अब स्थायी हो जाएगा, इससे क्रूड की कीमतें स्थिर होंगी और भारत को बड़ी राहत मिलेगी। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी सकारात्मक रहें।
 

कैसा रहेगा अगला हफ्ता

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच अगले हफ्ते शांति वार्ता का दूसरा दौर हो सकता है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भी डील फाइनल होने पर पाकिस्तान आने के संकेत दिए हैं। अगर वार्ता के सकारात्मक नतीजे निकलते हैं तो दुनियाभर के बाजारों में तेजी का दौर शुरू होगा। हार्मुज के रास्ते अगर तेल की आपूर्ति शुरू होने पर दुनियाभर के देशों को तेल संकट से भी राहत मिलेगी। हालांकि मिडिल ईस्ट में पूर्ण शांति होने तक अमेरिकी की नाकेबांदी जारी रहेगी। इससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में 'जिम्मी मगिलिगन स्मृति सस्टेनेबल डेवलपमेंट सप्ताह' में जल संरक्षण पर संगोष्‍ठी

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा,सरकार का दावा- महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगे

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा,सरकार का दावा- महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगेमहिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया।

खुल गया होर्मुज स्ट्रेट, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, ऐसे जहाज कर सकेंगे पार

खुल गया होर्मुज स्ट्रेट, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, ऐसे जहाज कर सकेंगे पारStrait of Hormuz Fully Open : होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा ऐलान किया है। अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। हालांकि यह जलडमरूमध्य इयराइल-लेबनान संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए ही खोला गया है, जो गुरुवार से अगले 10 दिनों तक के लिए प्रभावी है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से लगभग 800 जहाज फंस गए थे। इसमें लगभग 187 से अधिक ऑयल टैंकर शामिल हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया था।

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेशRahul Gandhi : दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ बेंच ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उच्‍च न्‍यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही। अब प्राथमिकी के बाद आगे की जांच प्रक्रिया शुरू होगी और तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। उच्‍च न्‍यायालय के इस फैसले के बाद उत्‍तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है।

कैसे खुलेंगे नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात के दरिंदगी के राज, मुख्य गवाह की सड़क हादसे में मौत, हादसा या साजिश

कैसे खुलेंगे नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात के दरिंदगी के राज, मुख्य गवाह की सड़क हादसे में मौत, हादसा या साजिशमहिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद स्वयंभू बाबा अशोक खरात के करीबी जितेंद्र शेलके की मौत हो गई है। इससे इस पूरे केस में नया मोड़ आ गया है। जितेंद्र शेलके पाखंडी खरात के ‘शिवनिका ट्रस्ट’ के उपाध्यक्ष भी थे। इस हादसे में उनकी पत्नी अनुराधा शेलके की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है।

TCS में HR मैनेजर निदा खान ब्रेनवॉश और धर्म परिवर्तन में एक्सपर्ट, वकील ने कोर्ट से कहा- प्रेग्नेंट है, मांगी जमानत

TCS में HR मैनेजर निदा खान ब्रेनवॉश और धर्म परिवर्तन में एक्सपर्ट, वकील ने कोर्ट से कहा- प्रेग्नेंट है, मांगी जमानतटाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) कंपनी के नासिक धर्मांतरण केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। केस की मास्टरमाइंड कंपनी की HR हेड निदा खान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। निदा खान को महाराष्ट्र पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) तलाश रही है। निदा ने अपने वकील के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। निदा के वकील ने कोर्ट को बताया है कि वह फरार नहीं हुई है, बल्कि वह प्रेग्नेंट हैं

और भी वीडियो देखें

शेयर बाजार में तेजी: मिडिल ईस्ट संकट घटने से निवेशकों के खिले चेहरे, जानें क्या रहा मार्केट का हाल

शेयर बाजार में तेजी: मिडिल ईस्ट संकट घटने से निवेशकों के खिले चेहरे, जानें क्या रहा मार्केट का हालShare Market Weekly Review : मीडिल ईस्ट से आ रही सकारात्मक खबरों से लगातार दूसरे हफ्ते भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। इस हफ्ते सेंसेक्स में 943 अंक बढ़ा तो निफ्टी में भी 302 अंकों की तेजी दिखाई दी। इस सप्ताह निवेशकों की संपत्ति 14.40 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

CM धामी ने चारधाम यात्रा को दिखाई हरी झंडी, श्रद्धलुओं से किया वादा

CM धामी ने चारधाम यात्रा को दिखाई हरी झंडी, श्रद्धलुओं से किया वादाChardham Yatra : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप से यात्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया।

चंद्रमा अभियान में अमित क्षत्रिय की है अहम भूमिका, जानिए कौन हैं ये भारतवंशी अमेरिकी

चंद्रमा अभियान में अमित क्षत्रिय की है अहम भूमिका, जानिए कौन हैं ये भारतवंशी अमेरिकीअमेरिका का 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक चला आर्तेमिस 2 चंद्र मिशन, 7 दिसंबर, 1972 के अपोलो 17 नाम के उसके अंतिम चंद्र-मिशन के बाद, एक बार फिर चंद्रमा पर जाने का पहला सफल प्रयास था, भले ही इस बार के चार चंद्र यात्रियों ने चंद्रमा की ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखे। चंद्रमा पर पुनः जाने के इस नए अभियान को सफल बनाने में एक ऐसे व्यक्ति की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हैं तो अमेरिकी नागरिक, पर भारतवंशी अमेरिकी हैं। नाम है अमित क्षत्रिय।

LIVE: पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे

LIVE: पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे राष्‍ट्र को संबोधित करेंगेLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात साढ़े 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद शनिवार सुबह को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। सरकार ने बिल पास करने के लिए बुलाया था 3 दिन का विशेष सत्र।पल पल की जानकारी...

Nashik TCS Case: Nida Khan के पिता का बड़ा खुलासा, कंपनी ने 'HR मैनेजर' वाले दावे को किया खारिज

Nashik TCS Case: Nida Khan के पिता का बड़ा खुलासा, कंपनी ने 'HR मैनेजर' वाले दावे को किया खारिजनासिक TCS विवाद में आरोपी निदा खान के परिवार ने तोड़ी चुप्पी। पिता ने कहा- "बेटी को काम पर भेजने का अफसोस है।" जानिए TCS ने क्या दी सफाई और क्या है पूरा मामला।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com