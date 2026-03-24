मंगलवार, 24 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. stock market surge trump statement sensex nifty rise
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 24 मार्च 2026 (10:00 IST)

ट्रंप के एक बयान से बदल गया बाजार! सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार उछाल

share market 24 march
Share Market 24 march : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी बढ़त दिखाई दी। आज सुबह 10 बजे सेंसेक्स में 777 और निफ्टी में 240 अंकों का उछाल दिखाई दिया।
 
सेंसेक्स 24 मार्च को सुबह 9.15 बजे सेंसेक्स ने 1157 अंकों की बढ़त के साथ ओपनिंग की। निफ्टी भी 355 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल, ऑटो और सरकारी बैंक के शेयरों में आज तेजी दिखाई दे रही है। आईटी, एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेक्टर भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।
 

बाजार में क्यों आया उछाल

बाजार में इस उछाल की मुख्य वजह राष्ट्रपति ट्रंप का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच 'बहुत अच्छी और रचनात्मक बातचीत' हुई है। ट्रंप ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ठिकानों पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को टालने का निर्देश दिया है। हालांकि युद्ध अभी भी जारी है। इजराइल और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर जमकर हमले किए। इस वजह से बाजार में अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
 

सस्ता हुआ क्रूड, सोना चांदी गिरे

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट क्रूड 103.4 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 91.45 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 149.9 डॉलर प्रति बैरल थे। सोने में 2300 और चांदी में 9167 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। रुपया 93.84 के स्तर पर पहुंच गया।

 

क्या है दुनियाभर के बाजारों का हाल

वॉल स्ट्रीट पर सोमवार को जबरदस्त तेजी रही। S&P 500 इंडेक्स से लेकर NASDAQ में तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.75 प्रतिशत बढ़ा तो सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.13 प्रतिशत की बढ़त दिखाई दी। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.75 प्रतिशत बढ़ा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 2 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 5522 पर पहुंच गया।
 
इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 1836 अंक गिरकर 72696 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 601 अंक लुढ़ककर 22512 पर आ गया। 28 फरवरी से भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 48.29 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं।  
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ9 अप्रैल को युद्ध खत्म करेगा अमेरिका

Plane Crash : कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश, 100 से अधिक लोग थे सवार, कई की मौत की आशंका

Plane Crash : कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश, 100 से अधिक लोग थे सवार, कई की मौत की आशंकाकोलंबिया में सोमवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 100 से अधिक लोग सवार थे। इससे बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। जब देश की वायुसेना का हरक्यूलिस C-130 विमान प्यूर्टो लेगुइज़ामो से उड़ान भर रहा था। विमान में जवान सवार थे।

ईरान-अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के क्या मायने, कोविड से क्यों की तुलना

ईरान-अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के क्या मायने, कोविड से क्यों की तुलनाPM Modi Lok Sabha Speech: पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान और इजराइल, अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है।

Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लान

Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लानसोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए पिछले दो दिनों से सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि देश ने अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है।

ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरे

ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरेपश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 5 दिन के लिए पावर प्लांट पर हमले के प्लान को टाल दिया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आ गई है।

और भी वीडियो देखें

UP Metro Project : सीएम योगी ने की समीक्षा, 2030 तक नए कॉरिडोर, कानपुर-आगरा मेट्रो में तेज निर्माण के निर्देश

UP Metro Project : सीएम योगी ने की समीक्षा, 2030 तक नए कॉरिडोर, कानपुर-आगरा मेट्रो में तेज निर्माण के निर्देशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश में संचालित मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को आधुनिक, सुगम और विश्वस्तरीय शहरी परिवहन व्यवस्था में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण से लेकर संचालन तक हर स्तर पर दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और संबंधित विभागों के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

गुजरात में पेट्रोल की किल्लत की खबर झूठी! सरकार का बड़ा बयान, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

गुजरात में पेट्रोल की किल्लत की खबर झूठी! सरकार का बड़ा बयान, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाईगुजरात में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरों को राज्य सरकार ने पूरी तरह अफवाह बताया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई सामान्य है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

LIVE : इजराइल का ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला

LIVE : इजराइल का ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलाLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 25वें दिन इजराइल का ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला। ईरान ने भी इजराइल के डिमोना शहर पर हमला किया। पल पल की जानकारी...

युद्ध पर ट्रंप को बड़ा झटका, नेतन्याहू बोले- ईरान पर हमले जारी रहेंगे, कोलंबिया में विमान हादसा

युद्ध पर ट्रंप को बड़ा झटका, नेतन्याहू बोले- ईरान पर हमले जारी रहेंगे, कोलंबिया में विमान हादसाTop News 24 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 25वें दिन भी भीषण हमले जारी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने संबंधी दावे को ईरान के साथ ही इजराइल ने भी खारिज कर दिया। इजराइली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका को युद्ध के दौरान हुए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। इधर कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान क्रैश हो गया। 24 मार्च की बड़ी खबरें:

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थअमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध ने चौथे हफ्ते में अचानक नया मोड़ ले लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को 5 दिनों के लिए टालने का ऐलान कर दिया। क्या शांति की इस पहल में भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का हाथ था। वे कौनसे मुस्लिम देश थे जो मध्यस्थ बने।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com