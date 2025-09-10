बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (11:50 IST)

Share Market : शुरुआती कारोबार में आई तेजी, Sensex 443 अंक उछला, Nifty भी रहा बढ़त में

Share Market Update News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद कि उन्हें ‘विश्वास’ है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता के ‘सफल समापन’ में ‘कोई कठिनाई’ नहीं होगी, बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार बड़ी बढ़त के साथ खुले। आईटी शेयरों में तेजी ने भी बाजार की धारणा को मजबूत किया। शुरुआती कारोबार में 442.59 अंक बढ़कर 81,543.91 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी भी 124 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 314 चढ़कर 81,101.32 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी 95 की बढ़त के साथ 24,868.60 अंक पर रहा था।
 
बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 442.59 अंक बढ़कर 81,543.91 अंक पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.2 अंक की बढ़त के साथ 24,992.80 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर लाभ में थे। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स और सन फार्मा के शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे थे।
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई ‘ठंडक’ को कम करने का संकेत देते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ‘पूरा भरोसा’ है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के ‘सफल निष्कर्ष’ पर पहुंचने में ‘कोई कठिनाई’ नहीं होगी और वह आने वाले सप्ताहों में अपने ‘बहुत अच्छे दोस्त’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट में विश्वास व्यक्त किया कि चल रही बातचीत उनके बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 314.02 अंक या 0.39 प्रतिशत चढ़कर 81,101.32 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी 95.45 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,868.60 अंक पर रहा था।
