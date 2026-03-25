ट्रंप के बयानों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में उछाल, क्या है सेंसेक्स, निफ्टी का हाल?

Stock Market Today: युद्ध पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 25 मार्च को लगातार दूसरे दिन तेजी का दौर दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी तेजी दिखाई दी।

सेंसेक्स करीब 583 अंकों की बढ़त के साथ 74,652 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 50 ने 152 अंकों की छलांग लगाकर 23,064 पर पहुंच गया। सुबह करीब 9:50 बजे सेंसेक्स 1125 अंक उछलकर 75193 पर था जबकि निफ्टी 361 अंक बढ़कर 23,274 पर पहुंच गया।

गौरतलब है कि मंगलवार को सेंसेक्स करीब 1,372 अंक चढ़कर 74,068 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50 लगभग 400 अंकों की बढ़त के साथ 22,912 पर पहुंच गया था।

ट्रंप के बयान से युद्ध खत्म होने की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ युद्ध में जीता का दावा करते हुए कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने पर पूरी तरह सहमत हो गया है। तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े तेल-गैस संबंधी एक बहुत बड़ा तोहफा अमेरिका को भेजा है। हालांकि ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने के लिए कई शर्ते लगाई है। बहरहाल इस घटनाक्रम से निवेशकों में युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगी है।

ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर से नीचे

आज सुबह तेल बाजार से भी सकारात्मक खबर आई। ब्रेंट क्रूड के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। वहीं WTI क्रूड की कीमत घटकर 88.55 डॉलर प्रति बैरल हो गई। हालांकि इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 157 डॉलर प्रति बैरल है। सुबह 9.50 बजे सोना 5342 अंक बढ़कर 1,44,254 रुपए प्रति 10 ग्राम था जबकि चांदी 12397 रुपए की तेजी के साथ 2,36,338 रुपए प्रति किलो थी।

edited by : Nrapendra Gupta