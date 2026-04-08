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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (16:17 IST)

Ceasefire से Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 2946 अंक उछला, Nifty भी 23990 के पार

Stock Market Rallies Following Ceasefire Between US and Iran
Share Market Update News : शेयर बाजार में आज दिनभर तेजी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने और तेल के दाम गिरने की खबरों से भारतीय शेयर बाजार तूफानी तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2946 अंक उछलकर 77,562.90 अंक के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी 3.78 प्रतिशत या 873.70 अंक उछलकर 23,997.35 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के अंत तक बीएसई की लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप में करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका था।
 
शेयर बाजार में आज दिनभर तेजी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने और तेल के दाम गिरने की खबरों से भारतीय शेयर बाजार तूफानी तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2946 अंक उछलकर 77,562.90 अंक के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी 3.78 प्रतिशत या 873.70 अंक उछलकर 23,997.35 के स्तर पर बंद हुआ।

मार्केट कैप में 16 लाख करोड़ रुपए का इजाफा

दिन के अंत तक बीएसई की लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप में करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति के फैसले की घोषणा कर दी, जिसमें रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया। 
 

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स

टॉप गेनर्स में आज अशोक लिलैंड, अडाणी ग्रीन एनर्जी और फोर्स मोटर्स ने क्रमशः 12.78 फीसदी, 11.27 फीसदी और 10.82 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बंधन बैंक और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 10.47 फीसदी और 9.94 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। आईटी और फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। निफ्टी स्मॉलकैप-100 और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक भी 3.5 फीसदी तक उछल गए।

ये रही शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह  

शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की खबर रही। शेयर मार्केट लंबे समय से इस खबर का इंतजार कर रहा था। ईरान और अमेरिका ने 2 सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति जताई है। 

रुपए और सोना-चांदी में आई मजबूती

युद्धविराम की घोषणा के बाद आज भारतीय रुपए में भी मजबूती देखने को मिली। रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत होकर 92.56 पर पहुंच गया। वहीं भारतीय सर्राफा बाजार में भी सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी 2.44 लाख रुपए प्रति किलो रही है।
Edited By : Chetan Gour
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न सीजफायर होगा, न सरेंडर, जंग जारी रहेगी, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

न सीजफायर होगा, न सरेंडर, जंग जारी रहेगी, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवारअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि न सीजफायर होगा, न सरेंडर होगा, जंग जारी रहेगी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा- आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं।

Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करे

Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक तीखे और भावनात्मक बयान में कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है।

युद्ध के हालातों के बीच खुशखबरी, LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी करने का आदेश

युद्ध के हालातों के बीच खुशखबरी, LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी करने का आदेशकेंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।

Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनी

Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनीईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र Kharg Island पर एक बार फिर कई हमलों की खबरें सामने आई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच युद्धविराम (ceasefire) को लेकर बातचीत लगभग ठप पड़ चुकी है और तनाव चरम पर पहुंच गया है। खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जहां से देश के करीब 90% तेल निर्यात होता है।

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