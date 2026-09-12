  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. share-market-weekly-review-sensex-nifty-fall-nse-ipo-details
Written By नृपेंद्र गुप्ता नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , Saturday, 12 September 2026 (15:43 IST)

Share Market Weekly Review: क्रूड की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1733 अंक गिरा, कैसा रहेगा सितंबर का तीसरा हफ्‍ता?

market ki baat 12 september
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (15:54 IST)
google-news
Share Market Weekly Review : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बढ़ने से क्रूड के दाम आसमान पर पहुंच गए। इसका भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में सेंसेक्स में 1733 अंकों की गिरावट दर्ज की गई तो निफ्टी भी 499 अंकों की गिर गया। 4 दिन बाजार लाल निशान में तो 1 दिन हरे निशान में रहा।  जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का पहला सप्ताह। ALSO READ: कच्चे तेल में भयंकर आग: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच 116 डॉलर हुए इंडियन बास्केट पर दाम
 

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 383 अंकों की गिरावट के साथ 76133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक गिरकर 23779 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 555 अंक गिरकर 75578 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 144 अंक गिरकर 23635 पर जा पहुंचा।
 
बुधवार को सेंसेक्स 813 अंकों की गिरावट के साथ 74764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक गिरकर 23432 पर आ गया। गुरुवार को सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74903 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक गिरकर 23478 पर आ गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74782 पर पहुंच गया। निफ्टी 80 अंकों की गिरावट के साथ 23398 पर बंद हुआ।
 

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा, यह हफ्ता भारी उठापटक वाला रहा। क्रूड की ऊंची दरों से बाजार में बिकवाली हावी रही। इस वजह से रुपए भी कमजोर रहा। इंग्लैंड सेंट्रल बैंक (ECB) और जापान के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बांड बाजार में भी इस हफ्ते भारी उथल पुथल दिखाई दी। अमेरिका और जापान में बांड यील्ड के दाम अपने सर्वोच्च स्तर पर है। भारत में भी बांड की यील्ड हाई है। यील्ड ज्यादा होने पर शेयर बाजार का पैसा बांड मार्केट में चला जाता है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने से भी वैश्विक शेयर बाजार दबाव में है। ALSO READ: बैंक स्ट्राइक से सितंबर में बिगड़ सकता है कामकाज का शेड्यूल, जानिए कब-कब हड़ताल पर हैं कर्मचारी
 

कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

बागौरा ने कहा कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में शेयर बाजार की दिशा अमेरिकी फेड की बैठक से तय होगी। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है तो शेयर बाजार पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी ब्याज दर बढ़ाने को लेकर दबाव बढ़ सकता है। अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। शेयर बाजार में धारणा है कि गणेश जी के दिनों में बाजार की चाल सकारात्मक रहती है। 
 
उन्होंने कहा कि निफ्टी में नीचे में 23100 से 23150 पर महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर बाजार इससे नीचे बंद होता है तो आने वाले दिनों में बाजार में और गिरावट आ सकती है। ऊपर में बाजार 23,800 से 24,000 तक आ सकता है।
 

अगले हफ्ते NSE का IPO 

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 22,500-23,500 करोड़ रुपए का मेगा आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक खुलेगा। कंपनी ने 1,700-1,785 का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने पहले अधिकतम 14.89 करोड़ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अपडेटेड ड्राफ्ट में यह संख्या घटकर करीब 12.64 करोड़ शेयर रह गई है। एनएसई के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे। इस OFS में मौजूदा शेयरधारक हिस्सेदारी बेचेंगे। NSE को IPO से कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी। ALSO READ: NSE के IPO का साइज हुआ कम, अब इतने करोड़ रुपये का होगा इश्यू
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा की किताब "डा मोहन भागवत संदेश" का विमोचन

कालीघाट मंदिर में BJP CM शुभेंदु अधिकारी ने खाया Fish Bhog

कालीघाट मंदिर में BJP CM शुभेंदु अधिकारी ने खाया Fish Bhogदुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बीच पश्चिम बंगाल में मछली भोग को लेकर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कालीघाट मंदिर में पारंपरिक मछली भोग ग्रहण करने का वीडियो सामने आया है।

BRICS Summit 2026 : PM मोदी और पुतिन की अहम मुलाकात, डिफेंस और एनर्जी सहयोग पर अहम फैसले

BRICS Summit 2026 : PM मोदी और पुतिन की अहम मुलाकात, डिफेंस और एनर्जी सहयोग पर अहम फैसलेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह बैठक भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में रक्षा सहयोग और ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है।

Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदार

Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदारइलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए Kinetic ने अपनी DX रेंज में नया DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट शामिल किया है। इसमें पहले के मुकाबले बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी मदद से कंपनी 132 किलोमीटर तक की IDC रेंज का दावा करती है। नई बैटरी वाला मॉडल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं और एक चार्ज में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं।

8 लाख रुपए तक सस्ती Mahindra XEV 9S और XEV 9e, क्या BaaS में EV खरीदना फायदे का सौदा है?

8 लाख रुपए तक सस्ती Mahindra XEV 9S और XEV 9e, क्या BaaS में EV खरीदना फायदे का सौदा है?इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए महिंद्रा ने अपनी Battery-as-a-Service (BaaS) को बढ़ाया है। अब कंपनी की XEV 9S और XEV 9e इलेक्ट्रिक SUVs भी BaaS मॉडल के तहत खरीदी जा सकती हैं। इसके साथ ही महिंद्रा की सभी Born Electric SUVs BaaS विकल्प के साथ उपलब्ध हो गई हैं।

अमेरिका में बड़ा चुनावी दांव: ट्रंप का ऐलान- हर वयस्क नागरिक को मिलेंगे 5000 डॉलर

अमेरिका में बड़ा चुनावी दांव: ट्रंप का ऐलान- हर वयस्क नागरिक को मिलेंगे 5000 डॉलरअमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा दांव चला है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि नवंबर में होने वाले चुनावों में सीनेट और हाउस दोनों जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिलती है, तो देश के हर वयस्क नागरिक को 5,000 अमेरिकी डॉलर का विशेष भुगतान दिया जाएगा।

दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आगाज, BRICS रिफॉर्म के लिए क्या है पीएम मोदी का रोडमैप?

दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आगाज, BRICS रिफॉर्म के लिए क्या है पीएम मोदी का रोडमैप?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल तैयार करें जिसे हम अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप कर सकते हैं। इस रोडमैप को बनाने में हमें तीन मुख्य पहलुओं- रिप्रेजेटेंशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा।

ईल मछली की तस्करी का रहस्यमयी और खतरनाक खेल

ईल मछली की तस्करी का रहस्यमयी और खतरनाक खेलतस्कर ईल मछलियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में तस्करी करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वे हवाई जहाजों में सूटकेस के जरिए तस्करी करके और कानूनी कमियों का फायदा उठाकर इन्हें लोगों की खाने की प्लेटों तक पहुंचा रहे हैं।

Share Market Weekly Review: क्रूड की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1733 अंक गिरा, कैसा रहेगा सितंबर का तीसरा हफ्‍ता?

Share Market Weekly Review: क्रूड की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1733 अंक गिरा, कैसा रहेगा सितंबर का तीसरा हफ्‍ता?Share Market Weekly Review : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बढ़ने से क्रूड के दाम आसमान पर पहुंच गए। इसका भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में सेंसेक्स में 1733 अंकों की गिरावट दर्ज की गई तो निफ्टी भी 499 अंकों की गिर गया। 4 दिन बाजार लाल निशान में तो 1 दिन हरे निशान में रहा। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का पहला सप्ताह।

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा की किताब "डा मोहन भागवत संदेश" का विमोचन

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा की किताब मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में गत दिवस आयोजित एक भव्य समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत के विचारोत्तेजक व्याख्यानों पर आधारित ग्रंथ "डा मोहन भागवत संदेश " का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मंचासीन महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद, आल इंडिया इमाम आर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डा उमेर अहमद इलियासी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डा अशोक कुमार वार्ष्णेय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं राज्य के पूर्व गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्र ने ग्रंथ के रचयिता सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्यकार कृष्ण मोहन झा को उनकी नवीनतम कृति के प्रकाशन पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा विगत डेढ़ दशकों के दौरान विभिन्न समारोहों के मंच से जो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए हैं उनकी उन्होंने इस ग्रंथ में सूक्ष्म विवेचना की है।उनका यह प्रयास उन्हें भूरि भूरि प्रशंसा का अधिकारी बनाता है।

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके का बालाघाट दौरा, पीड़ित परिजनों से मिलकर बच्चों की मौत पर जवाबदेही तय करने की मांग

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके का बालाघाट दौरा, पीड़ित परिजनों से मिलकर बच्चों की मौत पर जवाबदेही तय करने की मांगमध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में संक्रामक बीमारियों से 30 से अधिक बच्चों की मौत के बाद शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके बालाघाट पहुंचे। बलाघाट पहुंचकर अभिजीत दीपके ने प्रभावित आदिवासी गांवों अदोरी, कोरका और बोंडारी का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख-दर्द बांटा और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं तथा दूषित पेयजल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मृत बच्चों के घर पहुंचक कर परिजनों से बातचीत कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।