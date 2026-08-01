Share Market Weekly Review: जुलाई में सेंसेक्स 1616 अंक और निफ्टी 518 अंक चढ़ा, अगस्त के पहले हफ्ते में कैसी रहेगी बाजार की चाल?

Share Market Weekly Review : पश्चिम एशिया संकट और महंगाई के खतरे के बीच भारतीय शेयर बाजार के लिए जुलाई माह जबरदस्त रहा। सेंसेक्स 1616 अंक बढ़ा तो निफ्टी में 518 अंकों की बढ़त दिखाई दी। इस हफ्ते FPI ने 20 हजार करोड़ का निवेश किया। जून में 49340 करोड़ की निकासी हुई थी। इस हफ्ते निवेशकों को 11.86 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। जुलाई के आखिरी कारोबारी हफ्ते में 4 दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ तो 1 दिन बाजार फ्लैट रहा। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का पहला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

भारतीय शेयर बाजार में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला सोमवार को आखिरकार थम गया। सेंसेक्स 776 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 228 अंक की मजबूत बढ़त के साथ समाप्त हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 76766 पर था तो निफ्टी 11 अंक की गिरावट के साथ 23,985 पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 889 अंकों की तेजी के साथ 77654 पर था तो निफ्टी 265 अंक बढ़कर 24250 पर बंद हुआ।



गुरुवार को सेंसेक्स 273 अंकों की बढ़त के साथ 77928 पर था तो निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24317 पर जा पहुंचा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी सेंसेक्स 167 अंक बढ़कर 78,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी में भी 66 अंकों की बढ़त दिखाई दी और यह 24,384 पर जा पहुंचा। इस कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स में 2034 और निफ्टी में 617 अंकों का उछाल दिखाई दिया।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

पिछले पांच सत्रों से लगातार जारी गिरावट के बाद, बाजार ने सोमवार को निचले स्तरों पर 'शॉर्ट कवरिंग' और वैल्यू बाइंग देखी। विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को मजबूती दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव घटने के संकेतों से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई। इससे भारत जैसे तेल आयातक देश को बड़ी राहत मिली, जिससे बाजार का सेंटिमेंट मजबूत हुआ।

AI कंपनियों की वजह से पिछले हफ्तों में गाइडेंस कट और बिकवाली के दबाव से जूझ रहे आईटी शेयरों में इस हफ्ते जोरदार लिवाली देखी गई। इंफोसिस और TCS जैसे दिग्गज शेयरों में संस्थागत निवेशकों की खरीदारी लौटने से 'निफ्टी आईटी' इस हफ्ते का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

कारोबारी हफ्ते के खत्म होते ही अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय राहत मिली जब ईरान पर हमले रोकने का बिल एक वोट से गिर गया। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। पिछले कारोबारी हफ्ते में हुई भारी खरीदी के बाद अगले हफ्ते बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली दिखाई दे सकती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा, ईरान इजराइल युद्ध की वजह से शेयर बाजार में अभी भी डरा सहमा है। इस हफ्ते मुनाफा वसूली हो सकती है। गिरावट की स्थिति में नए मौके मिलेंगे। हालांकि बाजार अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगी।

शेयर बाजार में बढ़ा Gen-G का दबदबा

एनएसई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि नए निवेशकों में जेन जी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। इस साल अप्रैल से जून के बीच यानी तीन माह में शेयर बाजार में आए नए निवेशकों में जेन जी की हिस्सेदारी 59% रही। भारतीय शेयर बाजार में कुल निवेशकों की संख्या बढ़कर 13.24 करोड़ हो गई। इनमें 4.40 करोड़ सक्रिय निवेशक हैं, जिन्होंने एक साल में कम से कम एक बार ट्रेडिंग की। 3.55 करोड़ कैश मार्केट में सक्रिय रहे, जबकि 85 लाख निवेशकों ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में कारोबार किया। देश के कुल पंजीकृत निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 24.9 फीसदी है।

शेयर बाजार की टाइमिंग में बदलाव

3 अगस्त 2026 से भारतीय शेयर बाजार में F&O ट्रेडर्स के लिए बड़ा बदलाव लागू होगा। अब F&O ट्रेडिंग शाम 3:40 बजे तक चलेगी, F&O वाले शेयरों की कैश मार्केट में सामान्य ट्रेडिंग 3:15 बजे तक ही होगी और नॉन-F&O शेयरों की ट्रेडिंग पहले की तरह 3:30 बजे तक जारी रहेगी। F&O शेयरों का क्लोजिंग प्राइस पुराने VWAP सिस्टम की बजाय क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के जरिए तय होगा। यह बदलाव बाजार में ट्रांसपरेंसी बढ़ाने और क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा सटीक बनाने के लिए हुआ है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।