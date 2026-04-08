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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (11:01 IST)

सीजफायर से शेयर बाजार में बहार: सेंसेक्स 2700 अंक उछला, निफ्टी 23,900 पार

share market 8 april
Share Market 8 April : सीजफायर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 2700 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 23,900 के पार पहुंचा और मार्केट कैप में 15 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ।

सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार में 2607 अंकों की बढ़त के साथ 77232 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 765 अंक बढ़कर 23,888 पर जा पहुंचा। सुबह 10.51 पर सेंसेक्स 2,710 अंकों की बढ़कर 77,327 पर था। इस समय निफ्टी भी 814 अंकों की बढ़त के साथ 23,937 पर पहुंच गया।
 
इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए की तेजी के साथ 444 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इंडिगो, एलएंडटी, अडानी पोर्ट्स, बजाजा फाइनेंस, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक समेत कई कंपनियों के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया।
 
सीजफायर की खबरों से एशियाई शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। जापान के निक्केई 2657 अंक की तेजी थी तो वहीं हांगकांग हेंगसेंग 700 अंक बढ़ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी करीब 400 अंकों की बढ़त दिखाई दी।

गिरे कच्चे तेल के दाम

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम की वजह से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 13 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। WTI क्रूड 97.27 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 94.97 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमत 130.9 डॉलर प्रति बैरल है।

मजबूत हुआ रुपया

करेंसी मार्केट में आज रुपया भी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत हुआ है। यह आज सुबह 92.92 पर खुला और फिर मजबूत होकर 92.56 तक पहुंचा। 

मौद्रिक नीति का एलान

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने मौद्रिक नीति का एलान करते हुए कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के रखने और न्यूट्रल रुख बनाए रखने का फैसला किया है। STF रेट 5% और MSF रेट और बैंक रेट 5.5% पर बने रहेंगे।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by :Nrapendra Gupta
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