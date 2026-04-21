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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (17:42 IST)

Share Bazaar में जोरदार तेजी, Sensex 753 अंक उछला, Nifty भी 24570 के पार

Indian stock market witnessed a strong rally towards close of trading today
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखी गई। इस तेजी से बाजार 6 हफ्तों के सबसे उच्‍च स्‍तर पर पहुंच गया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 753.03 अंक यानी 0.96 फीसदी की तेजी के साथ 79,273.33 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 211.75 अंक यानी 0.87 फीसदी चढ़कर 24,576.60 पर बंद हुआ। इस तेजी में बैंकिंग शेयरों का खास योगदान रहा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी दिखी। खास बात यह रही कि निफ्टी 24,500 के ऊपर 5 मार्च के बाद पहली बार बंद हुआ। आज के कारोबार में निवेशकों की संपत्ति में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ।
 

बैंकिंग शेयरों का रहा खास योगदान 

भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखी गई। इस तेजी से बाजार 6 हफ्तों के सबसे उच्‍च स्‍तर पर पहुंच गया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 753.03 अंक यानी 0.96 फीसदी की तेजी के साथ 79,273.33 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 211.75 अंक यानी 0.87 फीसदी चढ़कर 24,576.60 पर बंद हुआ।
इस तेजी में बैंकिंग शेयरों का खास योगदान रहा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी दिखी। खास बात यह रही कि निफ्टी 24,500 के ऊपर 5 मार्च के बाद पहली बार बंद हुआ।
 

निवेशकों को हुआ 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा

आज के कारोबार में निवेशकों की संपत्ति में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 469 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरे एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।
अमेरिका-ईरान वार्ता की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव आया। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को राहत का संकेत मिला और बाजार में खरीदारी बढ़ी। स्मॉलकैप शेयरों का प्रदर्शन बाकी शेयरों से बेहतर रहा। शॉर्ट टर्म में निवेशकों की नजरें कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर बनी रहेगी।
 

एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुझान

वैश्विक स्तर पर सकारात्मक भावनाओं का असर एशियाई बाजारों पर भी साफ असर दिखा। जापान का निक्केई 225 0.94 प्रतिशत बढ़कर 59,385 पर, हांगकांग का हैंग सेंग 0.62 प्रतिशत बढ़कर 26,525 पर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.65 प्रतिशत की बड़ी छलांग के साथ 6,388 पर पहुंच गया। इसके साथ ही, ताइवान का वेटेड इंडेक्स 1.72 प्रतिशत और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स

निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा बढ़त नेस्ले इंडिया में देखने को मिली, जिसमें 7.27 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। इसके बाद, हिंदु्स्तान यूनिलिवर लिमिटेड में 3.55 प्रतिशत की बढ़त, ट्रेंट में 3.49 प्रतिशत की बढ़त, आईसीआईसीआई बैंक में 2.38 प्रतिशत की तेज़ी और बजाज फाइनेंस में 2.30 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली।
Edited By : Chetan Gour
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