Share Bazaar में जोरदार तेजी, Sensex 919 अंक उछला, Nifty भी 24000 के पार

Share Market Update News : बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान के चलते आज भारतीय शेयर बाजार जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। बीएसई का सेंसेक्स 918.60 अंक उछलकर 77,550.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 990.85 अंक उछलकर 77,622.50 के स्तर तक चला गया था। वहीं एनएसई का निफ्टी 275.50 अंक चढ़कर 24,050.60 अंक पर पहुंच गया।

बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान के चलते आज भारतीय शेयर बाजार जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। बीएसई का सेंसेक्स 918.60 अंक उछलकर 77,550.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 990.85 अंक उछलकर 77,622.50 के स्तर तक चला गया था। वहीं एनएसई का निफ्टी 275.50 अंक चढ़कर 24,050.60 अंक पर पहुंच गया।

निवेशकों ने कमाए 6.40 लाख करोड़ रुपए

इस तेजी के साथ ही बीएसई मार्केट कैप 444.79 लाख करोड़ से बढ़कर 451.20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया यानी सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन निवेशकों को 6.40 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले पश्चिम एशिया संकट में और अधिक नरमी आने की उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच निवेशकों का मनोबल बढ़ा है।

ये शेयर रहे टॉप पर

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन (यानी इंडिगो), एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए।

इससे पहले यानी गुरुवार को बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे 5 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 931.25 अंक यानी 1.20 प्रतिशत फिसलकर 76,631.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,215 अंक की गिरावट से 76,347.90 अंक पर आ गया था।

Edited By : Chetan Gour