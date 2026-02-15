रविवार, 15 फ़रवरी 2026
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (16:15 IST)

आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से बिगड़ी शेयर बाजार की चाल, सेंसेक्स और निफ्टी में कितनी गिरावट?

share market review market ki baat 15 february
Share Market Review Market Ki Baat : आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद निशाजनक रहा। सेंसेक्स 954 अंक गिरा तो निफ्टी में 222 अंकों की गिरावट आई। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 485 अंक बढ़कर 84,065 पर बंद, निफ्टी भी 174 अंक के उछाल के साथ 25,867 पर पहुंचा। मंगलवार को सेंसेक्स 208 अंक की उछाल के साथ 84274 के स्‍तर पर बंद हुआ, निफ्टी भी 68 अंक की तेजी के साथ 25935 के स्‍तर पर रहा। सेंसेक्स 40 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,234 अंक पर बंद हुआ, निफ्टी 19 अंक बढ़कर 25,953.85 अंक पर बंद हुआ।
 
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बिकवाली के दबाव में बीएसई का सेंसेक्स 559 अंक लुढ़ककर 83,674.92 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का निफ्टी 147 अंक टूटकर 25,807 अंकों पर आ गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्‍स 1048 अंक लुढ़ककर 82,627 के स्‍तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 336 अंक टूटकर 25,471 के स्‍तर पर आ गया।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि इस हफ्ते बाजार रेंज बाउंड रहा। हालांकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आईटी शेयरों में आई भारी गिरावट से शेयर बाजार में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। बाजार में जमकर मुनाफा वसूली हुई। निफ्टी में आईटी शेयरों का वेटेज घटकर 8.8 फीसदी ही रह गया। 
 
हालांकि जेपी मार्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई से आईटी सर्विसेज की जरूरत खत्म नहीं होगी। यह एक ही बजट में ज्यादा काम करने का टूल बन जाएगा।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता

बागौरा ने बताया कि सोमवार से AI समिट शुरू हो रही है। इस पर निवेशकों की नजरें रहेगी। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से वैश्विक स्तर पर कुछ स्थिरता आएगी। हालांकि अमेरिका और बांग्लादेश की ट्रेड डील से भारतीय शेयर बाजार में कुछ कंपनियों को नुकसान भी होगा। बाजार अगर 25400 से नीचे आता है तो यह 24800 से 25100 के तक आ सकता है। बढ़त की स्थिति में यह 26200 तक जा सकता है।  
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
