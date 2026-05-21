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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 21 मई 2026 (17:16 IST)

Share Bazaar में आई गिरावट, Sensex 135 अंक टूटा, Nifty भी 23660 के नीचे

Indian Stock Market Declines Due to Profit Booking
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार का अंत बेहद सुस्त माहौल में हुआ। दोनों मानक सूचकांक नुकसान में रहे। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली से बीएसई सेंसेक्स 135 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 4 अंक की मामूली गिरावट आई। निफ्टी के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और बजाज फिनसर्व शामिल रहे।

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 135.03 अंक यानी 0.18 प्रतिशत टूटकर 75,183.36 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 4.30 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 23,654.70 अंक पर रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की बढ़त के साथ बंद हुए।
बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 117.54 अंक चढ़कर 75,318.39 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 41 अंक बढ़कर 23,659 अंक पर रहा था। चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.71 प्रतिशत टूटकर 104.3 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।
Edited By : Chetan Gour
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