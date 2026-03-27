ईरान युद्ध से बाजार में तबाही: सेंसेक्स 1690 अंक गिरा, 8 लाख करोड़ स्वाहा

Share Market Crash 27 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,690 अंकों की गिरावट के साथ 73,583 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 486 अंक गिरकर 22,820 पर जा पहुंचा। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए।

क्यों गिरे भारतीय शेयर बाजार?

वैश्विक शेयर बाजार से मिले रुझानों, क्रूड की तेजी और रुपए की कमजोर की वजह से भारतीय शेयर बाजार में आज जमकर बिकवाली हुई। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन तक हमले नहीं करने की घोषणा के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता नजर आया। युद्ध बढ़ने की आशंका से भी निवेशकों ने बाजार में जमकर बिकवाली की।

दुनिया भर के शेयर बाजार बेहाल

वाल स्ट्रीट पर भारी गिरावट दर्ज की गई। ब्रिटेन का FTSE, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का DAX भी लाल निशान में दिखाई दिया। टोक्यो का निक्केई 225 0.4% गिरकर 53,373.07 पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 0.4% गिरकर 5,438.87 पर आ गया।

edited by : Nrapendra Gupta