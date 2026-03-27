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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 27 मार्च 2026 (16:04 IST)

ईरान युद्ध से बाजार में तबाही: सेंसेक्स 1690 अंक गिरा, 8 लाख करोड़ स्वाहा

share market 27 march
Share Market Crash 27 March  : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,690 अंकों की गिरावट के साथ 73,583 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 486 अंक गिरकर 22,820 पर जा पहुंचा। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए।
 

क्यों गिरे भारतीय शेयर बाजार?

वैश्विक शेयर बाजार से मिले रुझानों, क्रूड की तेजी और रुपए की कमजोर की वजह से भारतीय शेयर बाजार में आज जमकर बिकवाली हुई। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन तक हमले नहीं करने की घोषणा के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता नजर आया। युद्ध बढ़ने की आशंका से भी निवेशकों ने बाजार में जमकर बिकवाली की।
 
बाजार खुलने के तुरंत बाद निफ्टी इंडिया अस्थिरता सूचकांक VIX 6.7 प्रतिशत बढ़कर 26.30 पर पहुंच गया। यह निवेशकों के बीच निकट भविष्य की अनिश्चितता में वृद्धि का संकेत देता है। इससे भी बाजार में गिरावट और बढ़ गई। ALSO READ: क्या शेयर बाजार बंद होते ही ट्रंप करेंगे ईरान पर 'फाइनल अटैक'? इजरायल जमीनी जंग को तैयार

क्या है क्रूड और रुपए का हाल

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 109.9 और WTI क्रूड 96.01 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 157 डॉलर प्रति बैरल थे। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होकर 94.70 के स्तर पर पहुंच गया। ALSO READ: ईरान युद्ध का असर: डॉलर के मुकाबले रुपया 94.70 पर, क्या 100 तक जाएगा?
 

दुनिया भर के शेयर बाजार बेहाल

वाल स्ट्रीट पर भारी गिरावट दर्ज की गई। ब्रिटेन का FTSE, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का DAX भी लाल निशान में दिखाई दिया। टोक्यो का निक्केई 225 0.4% गिरकर 53,373.07 पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 0.4% गिरकर 5,438.87 पर आ गया।
edited by : Nrapendra Gupta
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