Share Bazaar में आई बहार, Sensex 790 अंक उछला, Nifty भी 23680 के पार

Share Market Update News : मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 789.74 अंक यानी 1.06 फीसदी उछलकर 75,398.72 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 277 अंक यानी 1.18 फीसदी चढ़कर 23689.60 अंक पर क्लोज हुआ। इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपए की तेजी के साथ 463 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पहले लगातार 4 सत्र की गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ बंद हुआ था।





इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपए की तेजी के साथ 463 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पहले लगातार 4 सत्र की गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ बंद हुआ था। भारती एयरटेल का शेयर सबसे ज्यादा 5.53 फीसदी तेजी के साथ बंद हुआ।





इससे पहले यानी बुधवार को लगातार 2 भारी बिकवाली सत्रों के बाद भारतीय शेयर बाजारों में अपेक्षाकृत स्थिर सत्र देखा गया। प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। इस तरह 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 49.74 अंक या 0.07 फीसदी बढ़कर 74,608.98 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 33.05 अंक या 0.14 फीसदी चढ़कर 23,412.60 पर समाप्त हुआ।

Edited By : Chetan Gour