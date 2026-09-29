नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में भी 2 मेडल जीतने में कामयाब हुआ भारत

DOUBLE MEDALFOR INDIA IN THE JAVELIN !!



Congratulations to Yashvir Singh on winning SILVER and Rohit Yadav for BRONZE in the Men's Javelin Throw at #AsianGames2026 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/WBEs8kq7YP — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 28, 2026

एशियन गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गए थे। इसके बाद भी भारत के यशवीर सिंह और रोहित यादव ने क्रमश रजत और कांस्यपदक जीते। इस सत्र में एशिया के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी साबित हो रहे रोमेश थरंगा को स्वर्ण पदक मिला।एक समय पर रोहित यादव रोमेश थरंगा से भी आगे चल रहे थे लेकिन रोमेश थरंगा ने 88. 33 मीटर का थ्रो मारकर बाजी मार ली। रोहित यादव का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.35 का रहा और यशवीर सिंह का थ्रो 85.72 मीटर रहा। पाकिस्तान के अर्शद नदीम 80.29 मीटर के थ्रो पर चौथे स्थान पर रहे। जापान के साकियामा 78.74 मीटर के थ्रो पर पांचवे स्थान पर रहे।रोहित यादव और यशवीर सिंह के बीच में जबरदस्त प्रतियोगिता चली। एक समय रोहित यादव यशवीर सिंह से सिर्फ .4 मीटर आगे थे लेकिन अंत के थ्रो में यशवीर सिंह उनसे आगे निकल गए।90 मीटर पार जाने में मशहूर रोमेश आज इस कारण इस आंकड़े को पार नहीं कर सके क्योंकि बारिश हो रही थी। अंत में उन्होंने अपने स्कोर को और बेहतर करते हुए 88.55 मीटर का थ्रो फेंका।हांगझोऊ 2023 में, नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था, जबकि किशोर जेना ने 87.54 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था। नीरज, जिन्होंने जकार्ता 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था, चोट के कारण जापान में अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाए।यश वीर सिंह ने 83.56 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन फिर रोहित यादव ने तीसरे राउंड में 84.35 मीटर का थ्रो करके टॉप पर जगह बना ली, जिससे आधे मुकाबले के बाद दोनों भारतीय खिलाड़ी स्टैंडिंग में सबसे ऊपर थे।हालांकि, रुमेश थरंगा ने चौथे राउंड में मुकाबले का पासा ही पलट दिया। 73.53 मीटर, 83.34 मीटर के थ्रो और एक फाउल के बाद, श्रीलंकाई खिलाड़ी ने भाले को 88.33 मीटर दूर फेंककर मज़बूत बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश में इसे बेहतर करते हुए 88.55 मीटर का थ्रो किया।यश वीर सिंह ने चौथे राउंड में 84.31 मीटर का थ्रो किया और फिर अपनी पांचवीं कोशिश में इसे बेहतर करते हुए 85.14 मीटर तक पहुँचाया, जिससे वे रोहित यादव को पीछे छोड़कर सिल्वर मेडल की स्थिति में आ गए। उन्होंने अपनी छठी और आखिरी कोशिश में 85.72 मीटर का अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर दर्ज किया।यश वीर सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इस भारतीय खिलाड़ी ने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 85.41 मीटर के अपने पिछले पर्सनल बेस्ट स्कोर के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। वहाँ रुमेश थरंगा ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि नीरज को सिल्वर मेडल मिला था।रोहित यादव अगस्त में भुवनेश्वर में 87.68 मीटर का पर्सनल बेस्ट स्कोर बनाने के बाद जापान पहुँचे थे। हिस्सा लेने वाले 14 एथलीटों में यह सीज़न का दूसरा सबसे अच्छा स्कोर था, जो सिर्फ़ रुमेश थरंगा से पीछे था।रुमेश थरंगा 2026 के सबसे बेहतरीन पुरुष जैवलिन थ्रोअर के तौर पर इस कॉम्पिटिशन में उतरे थे। 23 साल के इस श्रीलंकाई खिलाड़ी ने जून में रोम में 92.62 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड-लीडिंग स्कोर बनाया, ज़्यूरिख में 92.07 मीटर का थ्रो किया और इस महीने की शुरुआत में 91.09 मीटर के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जीती।वहीं, अरशद नदीम ने 76.69 मीटर के थ्रो से शुरुआत की और तीसरे राउंड में इसे बेहतर करते हुए 80.29 मीटर तक पहुँचाया। उनकी दूसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी कोशिशें फाउल रहीं और वे मेडल की स्थिति से बाहर रहे।