बृजभूषण सिंह के बरी होने पर खफा हुई विनेश, करेंगी फैसले के खिलाफ अपील

कुछ सालों पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर प्रदर्शन की अगुआ बनी विश्व चैंपियशिप पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट ने आज जब भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख को अदालत से बाइज्जत बरी होते देखा तो उनका रोष ट्वीट के रूप में सामने आ गया।दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने भाजपा के पूर्व सांसद सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव तोमर को इस मामले में बरी किया।विनेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है, और अपील जल्द से जल्द दायर की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपना संघर्ष जारी रखेंगे।’’ उन्होंने सरकार पर सिंह को ‘संरक्षण’ देने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने ‘‘कई लड़कियों को धमकाकर उनके नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया।’’विनेश ने कहा, ‘‘हमें बहुत दुख है कि अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं पाया। शुरू से ही पूरा प्रशासन, सरकार और व्यवस्था बृजभूषण को बचाने में लगी हुई है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमें सड़कों पर उतरकर सत्तारूढ़ पार्टी के एक शक्तिशाली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ा। बृजभूषण ने अपने प्रभाव और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कई लड़कियों को धमकाकर उनके नाम वापस लेने पर मजबूर किया। लेकिन कई महिला पहलवानों ने दृढ़ रवैया अपनाया और बृजभूषण के खिलाफ अदालत में लड़ाई जारी रखी।’’