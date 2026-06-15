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Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : सोमवार, 15 जून 2026 (16:00 IST)

FIFA World Cup में Japan Fans अपने साथ लाए कचरे का बैग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान [VIDEO]

दुनिया छोड़ जाती है कचरा, Japan Fans साथ लेकर आते हैं बैग, FIFA World Cup में फिर दिखी अनोखी परंपरा

FIFA
FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान की टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 2-2 की बराबरी हासिल की, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो नजारा देखने को मिला, उसने खिलाड़ियों से ज्यादा उनके फैंस की चर्चा छेड़ दी।
 
अमेरिका के डलास स्टेडियम में मुकाबला समाप्त होते ही जापानी समर्थक अपनी सीटों से उठे और हाथों में नीले बैग लेकर स्टैंड्स में फैला कचरा समेटने लगे। यही बैग मैच के दौरान टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए लहराए जा रहे थे, लेकिन अंतिम सीटी बजते ही उनका इस्तेमाल सफाई के लिए किया गया।
 
 वीडियो वायरल, दुनिया कर रही तारीफ
 
फीफा द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में जापानी फैंस बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अपने आसपास का कचरा इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक समर्थक ने बताया कि यह केवल सफाई नहीं बल्कि सम्मान की भावना है।

उसने कहा, "हम खिलाड़ियों, अन्य दर्शकों और स्टेडियम का सम्मान करते हैं। हमें यहां आने का मौका मिला है, इसलिए हम अपने पीछे गंदगी छोड़कर नहीं जाना चाहते।"
 
 1998 से निभा रहे हैं यह परंपरा
 
जापानी फैंस पहली बार 1998 के वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया की नजरों में आए थे, जब फ्रांस में मैच के बाद उन्हें स्टेडियम साफ करते देखा गया था। तब से लेकर हर वर्ल्ड कप और बड़े खेल आयोजन में यह परंपरा जारी है।
 
कतर वर्ल्ड कप 2022 में भी जर्मनी पर यादगार जीत के बाद जापानी समर्थकों ने जश्न से पहले स्टेडियम की सफाई कर दुनिया को प्रभावित किया था।
 
एक कहावत जो बताती है जापान की सोच
 
जापानी संस्कृति में एक प्रसिद्ध कहावत है:
 
"Tatsu Tori Ato wo Nigosazu"
 
इसका शाब्दिक अंग्रेजी अर्थ है:
 
"A bird leaves nothing behind."
 
यानी, "एक पक्षी उड़ते समय अपने पीछे कोई निशान या गंदगी नहीं छोड़ता।"
 
एक और कहावत जिसे वे फॉलो करते हैं "किसी जगह को वैसा ही छोड़कर जाएं जैसा आपने उसे पाया था।"
 
यही विचार जापानी समाज में गहराई से समाया हुआ है और लोगों के व्यवहार में साफ दिखाई देता है।

बचपन से सिखाई जाती है जिम्मेदारी
 
जापान में बच्चों को स्कूल के दिनों से ही अपनी कक्षा, गलियारों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की आदत डाली जाती है। वहां सफाई केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं मानी जाती, बल्कि इसे अनुशासन, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान का हिस्सा समझा जाता है।
 
विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण है कि बड़े होने के बाद भी जापानी नागरिक सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने को अपना कर्तव्य समझते हैं।
 
सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- दुनिया को सीखना चाहिए
 
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जापानी फैंस की जमकर तारीफ हो रही है। कई यूजर्स ने इसे अनुशासन, संस्कार और नागरिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया।
 
एक यूजर ने लिखा, "यह हर देश के लिए सीख है।"
 
दूसरे ने कहा, "मैच में अच्छा खेलना बड़ी बात है, लेकिन मैच के बाद ऐसा व्यवहार दिखाना उससे भी बड़ी बात है।"
 
मैदान पर जुझारू प्रदर्शन और मैदान के बाहर शानदार संस्का जापान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ स्कोरलाइन से नहीं, बल्कि संस्कृति और व्यवहार से भी हासिल की जाती है।
 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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