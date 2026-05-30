शनिवार, 30 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Vinesh Phogat fails to make it in Asian Games bows out of trial
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 30 मई 2026 (18:18 IST)

Asian Games से बाहर हुई विनेश फोगाट, ट्रायल्स के सेमीफाइनल में इस पहलवान से हारी

Vinesh Phogat Supreme Court
ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को हुए ट्रायल में एशियाई खेलों के लिये क्वालीफाई करने में विफल रही। 31 वर्षीय विनेश को 53 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने हराया। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं की 53 किग्रा के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को 6-4 से हराया। इस हार के साथ विनेश फोगाट एशियाई खेलों के चयन ट्रायल से बाहर हो गई।
पहला मैच एक तरफा जीती, दूसरा मैच हारते हारते बची

पहले दौर के मुकाबले में विनेश फोगाट ने हरियाणा की ज्योति को 7-1 से हराया। इसके बाद अगले दौर के मुकाबले में विनेश ने निशु को हराया। स्कोर 6-6 से बराबर रहने पर विनेश मानदंडों के आधार पर आगे हो गईं। निशु ने टेक डाउन का प्रयास किया लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए। निशु के कोच ने फैसले को चुनौती दी लेकिन वे हार गए और विनेश राहत की सांस लेते हुए मैट से चली गईं। फैसले से स्तब्ध होकर निशु ने रेफरी और विनेश से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और काफी देर तक मैट पर भावुक खड़ी रही।

ट्रायल्स से पति सोमवीर राठी की सिक्योरिटी वालों से बहस

प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ट्रायल्स में कुछ ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि विनेश और उनके पति सोमवीर राठी की वेन्यू में एंट्री को लेकर सिक्योरिटी वालों से बहस हो गई थी। बाद में मामला सुलझ गया और उन्हें स्टेडियम में जाने दिया गया। वेट-इन प्रोसेस के दौरान एक नया विवाद तब भी सामने आया जब विनेश को शुरू में 50 किग्रा वेट कैटेगरी में रखा गया था। रेसलर ने इस पर एतराज़ जताया और कहा कि वह अपने पसंदीदा 53 किग्रा डिवीजन में मुकाबला करना चाहती हैं।

53 किग्रा वेट कैटेगरी में हिस्सा

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के प्रेसिडेंट संजय सिंह के दखल के बाद, उनका वेट 53 किग्रा कैटेगरी में दर्ज किया गया, जिससे उन्हें ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। मीडिया से बात करते हुए, विनेश ने प्रोसेस पर नाखुशी जताई, और दावा किया कि उन्हें वेट-इन के लिए लगभग एक घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और परमिशन मिलने से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह अपना डाइट और खाने का इंतज़ाम खुद लाई थीं, और कहा कि वह अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त के एक दिन बाद ट्रायल्स

सुप्रीम कोर्ट से विनेश को हिस्सा लेने की इजाज़त मिलने के एक दिन बाद ट्रायल्स हुए। 28 मई को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने ट्रायल्स में उनके हिस्सा लेने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने अर्ज़ी खारिज कर दी, जिससे उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। डब्ल्यूएफआई ने बाद में कहा कि विनेश, बाकी सभी एलिजिबल रेसलर्स के साथ वेट-इन के लिए रिपोर्ट हुईं और ज़रूरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी कीं। फेडरेशन ने कहा कि सभी तय शर्तें पूरी करने के बाद उन्हें सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
IPL 2026 Final: अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों के लिए दौड़ेगी AMTS-BRTS की अतिरिक्त बसें, देखें पूरा रूट प्लानिंग

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com